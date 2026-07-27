量子技術走進銀行業　金管局發表量子準備度白皮書及指數

金管局在第八屆FiNETech上發表《香港銀行業量子準備度白皮書》，並首度公布量子準備度指數及相關支援業界措施。

《白皮書》涵蓋今年初進行的調查，顯示業界對量子技術相關發展的認知度正在提升。基於調查結果，金管局首度公布量子準備度指數，有關指數屬前瞻性指標，主要從認知、規劃、試行及實務準備四方面進行評估。

量子準備度指數的首個評分為2.3分(滿分為10分)，反映銀行業在量子技術的部署處於初步階段，現正為未來量子時代建立基礎。過渡至後量子密碼學(PQC)期間，銀行亦應持續加強現時的網絡防衞韌性，提升科技成熟度及創新能力。

就整體現況而言，約68%受訪銀行已具備相關認知，或已進展至規劃或試行階段；但仍有32%的受訪銀行尚未展開相關過渡工作。此外，銀行業在過渡至PQC方面的準備程度不一，約半數受訪銀行尚未正式制訂後量子規劃。

調查亦反映，儘管量子計算處於發展初期，部分銀行已就量子技術帶來的機遇和影響展開籌備，但實際應用暫時較少。約半數受訪銀行表示，董事會層面曾討論量子計算的應用。另外，約三分之一受訪銀行已開始探索或試行量子技術相關的應用。

為支援銀行業順利過渡至PQC，金管局將透過實務指引、技能培訓及業界交流，務求支持銀行業界在2030年前為量子時代做好全面準備(指數達10分)。相關措施包括與香港科技大學工商管理學院及業界共同開發一套PQC工具，讓銀行能分辨過渡規劃的優先次序，並提升密碼敏捷性；及舉辦一系列工作坊，協助銀行建立相關能力、提早為PQC部署，及負責任地探索量子技術未來的潛在應用。

《白皮書》全文（包括量子準備度指數詳細的調查結果及建議）已上載於金管局網站。