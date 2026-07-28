在職女性錯失更年期十年黃金預防期　AXA安盛︰影響職場參與度

AXA安盛公布《AXA安盛香港女性健康調查2026》調查顯示，香港在職女性對更年期的認知顯著不足，可能影響她們積極採取健康管理，以應對人生重要轉折點。儘管社會非常關注女性健康議題，但對更年期的誤解仍然普遍，許多女性未能充分準備應對其長遠健康影響。



AXA安盛調查顯示，香港在職女性對更年期的認知顯著不足，可能影響她們積極採取健康管理，以應對人生重要轉折點。（AI生成圖像）

31%在職女性未能正確指出更年期前期開始時間

調查顯示，大多數受訪者具備良好的健康意識基礎，97%受訪者知道40歲後骨質流失會加速，並了解生活習慣相關風險因素或長期壓力可能導致更年期提早，然而普遍對更年期仍有不少誤解。約三成一（31%）在職女性未能正確指出更年期前期一般在40至49歲開始。此外，逾四分之一（27%）受訪者以為更年期症狀只會在停經後出現，近五分之一（19%）以為在50歲後或完全停經後才需關注更年期。這些誤解可能導致女性錯失在更年期前長達十年的黃金預防期，保障長遠健康。

僅逾半（53%）受訪者表示熟悉更年期相關的長期健康風險，整體認知仍有待提升。情緒及心理健康問題（60%）、骨質疏鬆（58%）及代謝症候群（43%）是最廣為人知的風險。然而，對於其他長遠健康隱患，例如心血管疾病、認知障礙症及高膽固醇等風險的認知明顯不足，反映公眾對更年期全面影響的認識仍存在較大差距。

認知不足影響女性長遠健康及職場參與度

AXA安盛香港及澳門首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示，香港女性整體健康意識較高，但對更年期前期及相關長遠健康風險的認知仍存在明顯缺口。更年期一般在40至50歲開始，正值女性事業的黃金階段。認知不足不僅影響女性的長遠健康，也可能影響她們的職場參與度。職場是推廣健康教育與預防護理的理想平台。僱主透過推行支援政策及針對性的健康計劃，例如荷爾蒙健康評估與輔導服務，不僅能有效支援女性員工的健康，亦有助提升員工留任率及整體職場福祉，為員工及企業創造長遠價值。

僅41%曾尋求專業醫療諮詢或治療

更年期漸受香港在職女性的關注，亦對健康與工作生活平衡帶來顯著挑戰。調查顯示，37% 在職女性目前正經歷或曾經歷更年期前期症狀。在受影響女性中，以情緒及心理困擾最為普遍，65% 受訪者表示曾出現情緒波動、疲倦或焦慮，其次為月經不規律（39%）、失眠（39%）、潮熱及夜汗（33%）。 儘管相關症狀普遍且影響生活，大部分女性（68%）傾向透過社交媒體、網上資訊或尋求親友協助，僅 41% 曾尋求專業醫療諮詢或治療。過度依賴非正式資訊渠道，可能會延誤診斷及治療，錯失及早介入及有效管理的時機。

調查亦顯示，僱主在縮窄認知差距與提供支援方面扮演重要角色。高達 91% 受訪者認為，僱主可協助女性更好地管理更年期，而 96% 認為有關支援措施能為雙方帶來顯著效益。當中最常提及的好處包括維持工作表現、減輕工作壓力，以及提升員工身心健康，均獲 89% 受訪者認同。受訪者亦明確表示期望企業推行相關措施，特別是心理及情緒支援服務（39%）和更年期相關健康檢查（37%）。此外，89%受訪者認為職場支援對提升女性人才留任尤其重要。

李蓉指出，更年期是職場與社會必須共同面對的挑戰，需要提升公眾認知、促進早期介入，同時為在職女性提供更協調的支援。AXA 安盛一直致力於提升女性的健康意識，協助她們在不同人生階段建立更全面的健康管理觀念。該公司透過持續創新支援計劃，與企業領袖促進合作交流，致力協助僱主將認知轉化為行之有效的政策，共同打造更健康、更具包容性的職場。