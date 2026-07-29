逾九成中資企業擬出海東盟　貿發局：馬來西亞吸半導體AI等企業

貿發局調查顯示，有91%受訪內地企業計劃前往東盟進一步發展，較3年前同類調查升33個百分點。研究總監龐溟表示，相關比例上升與與環球局勢，以及企業自身發展階段都有關，企業發展至一定規模，就會尋求拓展供應，並追求更高增值業務以及更多元化的市場。

半導體內地企業首選出海馬來西亞

在各個東盟市場中，馬來西亞吸引了內地企業的青睞。調查顯示，馬來西亞是製造業及服務業企業拓展東盟市場的主要目的地之一，特別吸引從事半導體、工業材料、AI及其他創新產業等領域的企業。

從事半導體業務的內地企業，會首選出海至馬來西亞、越南、印尼發展，其次為新加坡，至於與人工智能(AI)相關的公司，就會對新加坡、馬來西亞及泰國感興趣。

83%擬出海東盟企業計劃利用香港專業服務

龐溟表示，馬來西亞競爭優勢來自成熟的工業生態系統、具備專業技能的勞動人口、具有競爭力的營商環境，以及推動產業升級的政策方向。當地推行的2030 新工業大藍圖、國家半導體戰略，以及「柔佛 ─ 新加坡經濟特區」等措施，有助進一步鞏固馬來西亞作為東盟先進製造業、科技及服務中心的地位。

調查也顯示，內地企業進軍東盟市場時，尤其需要法律及會計合規、市場推廣、電子商貿、供應鏈管理、融資及風險管理等方面的支援。有意前往東盟進一步拓展業務的企業中，83%表示計劃利用香港的專業服務，支援東盟業務的發展。有關結果進一步凸顯香港作為國際商業樞紐的地位，以及企業拓展海外市場首選服務平台的角色。

貿發局旗艦活動選址馬來西亞

有見馬來西亞經濟持續發展，以及商界對開拓該市場的興趣日益增加，香港貿發局將於 8 月 11 日在吉隆坡舉辦旗艦海外推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）。

為期一天的論壇將於吉隆坡香格里拉酒店舉行，匯聚馬來西亞及香港的商界領袖、投資者、創科企業代表、專業服務供應商及政策制定者，交流意見，共同探討投資及營商機遇，並建立新的跨境合作關係。