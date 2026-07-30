AI泡沫論｜Meta急瀉逾8%　增收不增利、自由現金流暴跌91%

Meta財報發布後，市場態度迅速轉冷。Meta美股初段大跌8.8%報533美元。

業績公布前股價已連跌

該公司7月29日盤後，Facebook母公司Meta Platforms交出了截至6月30日的2026年第二季度財報。具體來看，第二季度營收608億美元，按年增長28%，創歷史新高。但僅僅158億的淨利潤，遠遠低於分析師預期的185-195億；相比一季度267億的淨利潤，更是幾乎腰斬。

自由現金流僅剩7.84億美元，按年暴跌91%，創下了2022年三季度以來近四年最低。

在Q2財報發布前，Meta的股價已連續10個交易日下跌，自7月15日以來累計蒸發約13%的市值。

營收新高，現金見底

根據財報，Meta Q2營收608億美元，按年增長28%。廣告依舊是Meta基本盤，展示量按年增長14%，平均單價按年上漲12%；應用家族日活躍人數達到36億，按年增長3%。

對於廣告業務的表現，Meta創始人兼首席執行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示：「AI正在加速我們今天的核心業務，驅動我們的下一代產品，並開闢全新的企業級機會。財務結果已經開始展現，我對未來的潛力感到樂觀。」

自由現金流暴跌九成

表面上看是打了一場漂亮的勝仗，但翻到現金流那一頁，畫風卻驟變。二季度經營活動現金流318.6億美元，扣除310.8億美元的單季資本支出後，自由現金流從去年同期的85.5億美元下滑至7.84億美元，降幅更是暴跌91%。

利潤的變化則更加複雜。總費用420.26億美元，按年增長55%，其中包含24億美元訴訟相關費用與11.8億美元裁員費用。

Meta首席財務官蘇珊·李（Susan Li）在電話會議中稱，如果剔除訴訟計提和遣散費，Meta二季度的營業利潤本應實現約9%的按年增長，而非報告中的下滑8%。

營業利潤187.75億美元，按年下滑8%；淨利潤158.48億美元，按年下滑14%。

此外，Meta單季度資本開支達到了310.8億美元，還將2026年全年資本開支指引收窄至1300億-1450億美元。

截至6月末，Meta手握902.6億美元現金與有價證券，而長期債務上升至836.64億美元。

全年資本開支高達1450億美元

人員層面，5月實施8000人裁員，相關人員將在三季度末完成剝離，當前員工總數75472人，按年小幅下降。

裁員能夠優化人力成本，但無法抵消算力、硬件研發帶來的剛性增量支出。

在支出指引方面，管理層上調了全年費用指引，公司將全年資本開支區間調整至1,300到1,450億美元。

針對第三季度，公司預計總營收將在610億-640億美元，指引的中位數為625億美元，低於分析師平均預期的 631.5億至632.4億美元。

這意味着三季度營收按年增速將從二季度的28%放緩至19%至25%的區間，進而引發了市場對廣告收入增速放緩以及AI回報兑現周期的擔憂。

Meta行政總裁朱克伯格。（路透社）

扎克伯格：出售算力是愚蠢的

在Meta財報電話會議上，扎克伯格開場即定調——AI正在加速核心業務的每一個主要部分。

扎克伯格表示，目前的計算能力遠遠無法滿足所有需求。面對分析師關於「是否對外出租算力」的詢問，扎克伯格給出了全場最鋒利的回答。他承認，收到了大量遠高於成本價的GPU租賃報價，但他認為僅僅出售計算能力獲取短期利潤是愚蠢的。

在他看來，銷售「智能」（包括模型API、企業代理服務、個性化推薦）的利潤率，將持續顯著高於直接銷售計算小時。他的計算是，把GPU賣給外部客戶，今天能多賺幾十億；但如果Meta自己的AI產品需要這些算力來構建競爭壁壘，那區區幾十億的賣算力收入，其實就是撿了芝麻丟了西瓜。

闡述Meta的企業AI商業化路徑

扎克伯格還闡述了Meta的企業AI商業化路徑——商業代理中，已向全球推出WhatsApp和Messenger上的Meta商業代理，超100萬家企業每周使用它們與客戶溝通或完成銷售。

商業化模式中，採用"訂閲、基於量的定價"混合模式，長期目標是將產品演變為"像廣告系統一樣，只有在為客戶取得結果時才收費"。

另外在算力租賃方面，Meta已建立API，正推出Meta商業代理。

為了支撐這場AI豪賭，Meta開始在資產負債表之外尋找資金。蘇珊·李提到，公司與貝萊德合作，在德州埃爾帕索開發1GW的新數據中心，利用外部資本來減輕現金流壓力。但她拒絕給出2027年的CapEx指引，僅表示將「最大化2026-2027年的產能」。

而對於2028年及以後，策略是「先圈地、圈電、圈網絡」，推遲服務器採購決策以保持靈活性。