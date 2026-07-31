滙豐擬沽澳洲房屋及私人貸款組合予黑石　總值360億澳元

滙豐控股(00005.HK)發布公告，其間接全資附屬公司澳洲滙豐銀行有限公司(「滙豐澳洲」)於2026年7月31日(悉尼時間且在香港聯交所當日交易時間之前)訂立協議(「資產買賣協議」)，據此，Virgo BidCo Pty Ltd(「買方」，由Blackstone Inc.(「黑石」)聯屬機構所管理的基金全資擁有)已同意收購由滙豐澳洲提供的澳洲房屋貸款及私人貸款組合(「該組合」)。

截至2026年3月31日，該組合的賬面總值約為360億澳元(250億美元)。Pepper Money Limited(「服務商」)將於出售事項完成後擔任該組合的服務商，負責有關貸款的持續行政及管理工作。

預期交割將於2027年上半年完成，惟需待各項條件（包括監管及競爭批准）獲達成方可作實。預期出售事項將為滙豐集團帶來數額不大的虧損。滙豐澳洲零售業務的餘下部分將在未來18個月內分階段逐步減少。隨後，滙豐澳洲在澳洲的企業及機構理財、投資管理及私人銀行業務將合併至香港上海滙豐銀行有限公司悉尼分行，從而簡化滙豐的實體架構。滙豐預期將產生3億美元的相關重組成本及撇銷。

於出售事項及相關業務減少行動完成後，滙豐預期將估計3億美元的外幣換算儲備循環損失撥回收益表。滙豐繼續在澳洲及新西蘭投資及拓展企業及機構理財業務，以支持企業及機構客戶的銀行需求，並繼續發展其私人銀行及投資管理業務。