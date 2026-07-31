恒隆集團中期多賺7%　派息21仙　收入受惠物業銷售帶動大增22%

恒隆集團（0010）今日（31日）中午公布中期業績。股東應佔純利7.46億元，按年升7.03%，每股盈利0.55元。派息方面，維持與去年同期相同水平，派發中期股息每股港幣 0.21 元。

同時，受惠於香港物業銷售入賬增加，集團上半年總收入按年顯著增長 22% 至 63.41 億元。

集團上半年總收入按年顯著增長 22% 至港幣 63.41 億元。（恒隆網站）

交樓入賬急升 物業銷售收入大增

恒隆集團年上半年的營收增長主要由物業銷售帶動。期內，香港物業銷售收入自去年同期的 1.51 億港元急升 572% 至 10.15 億港元，主要來自九龍灣住宅項目「皓日」（The Aperture）售出 83 個單位及藍塘道一間大宅之入賬。加上內地售出武漢及昆明「恒隆府」各 2 個單位，集團總物業銷售收入達 10.43 億港元（2025年上半年為 1.61 億港元）。

物業租賃收入破51億

作為恒隆核心盈利來源的物業租賃業務保持穩健，收入按年增長5%至51.51億元，營業溢利升4%至36.23億元。其中，內地租賃收入增長7%至36.10億元，香港租賃收入則微跌1%至15.41億元。

香港業務則維持穩定，集團指出，人民幣升值及訪港旅客增加帶動零售市場回穩，零售物業出租率維持95%，辦公樓出租率則升至91%。

財務狀況方面，截至6月底，集團淨負債比率由去年底30.9%輕微改善至30.5%。

恒隆內地租賃收入增長7%至36.10億元。

恒隆地產中期盈利跌17%

恒隆集團旗下恒隆地產(0101)同時公布，截至6月底止中期業績，股東應佔盈利7.58億元，按年跌16.89%，每股盈利0.15元。期內，中期息維持0.12元。

期內，股東應佔基本純利14.36億元，跌9.51%。

上半年，收入61.13億元，增長23.05%。