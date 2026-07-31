中國經濟｜國家統計局：7月製造業PMI報49.2%　景氣水平有所回落

7月31日，國家統計局公布的數據顯示，7月製造業採購經理指數（PMI）為49.2%，比上月下降1.1個百分點，景氣水平有所回落。

非製造業商務活動指數為49.0%，比上月下降1.2個百分點，非製造業景氣水平較上月下降。

綜合PMI產出指數為49.3%，比上月下降1.3個百分點，表明我國企業生產經營活動較上月放緩。

2026年7月中國採購經理指數運行情況

一、中國製造業採購經理指數運行情況

7月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.2%，比上月下降1.1個百分點，景氣水平有所回落。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為49.5%、49.7%和47.4%，比上月下降1.2個、0.8個和0.8個百分點，均低於臨界點。

從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為49.9%，比上月下降1.5個百分點，表明製造業生產活動有所放緩。

新訂單指數為48.5%，比上月下降2.7個百分點，表明製造業市場需求回落。

原材料庫存指數為48.3%，比上月下降0.1個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。

從業人員指數為49.0%，比上月上升0.5個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所回升。

供應商配送時間指數為49.5%，比上月下降0.4個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月延長。

二、中國非製造業採購經理指數運行情況

7月份，非製造業商務活動指數為49.0%，比上月下降1.2個百分點，非製造業景氣水平較上月下降。

分行業看，建築業商務活動指數為47.0%，比上月下降2.0個百分點；服務業商務活動指數為49.3%，比上月下降1.1個百分點。從服務業行業看，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。

新訂單指數為44.4%，比上月下降3.6個百分點，表明非製造業市場需求景氣水平回落。分行業看，建築業新訂單指數為40.1%，比上月下降6.2個百分點；服務業新訂單指數為45.2%，比上月下降3.2個百分點。

投入品價格指數為49.7%，與上月持平，仍低於臨界點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水平繼續回落。分行業看，建築業投入品價格指數為48.7%，比上月下降1.7個百分點；服務業投入品價格指數為49.9%，比上月上升0.3個百分點。

銷售價格指數為47.9%，比上月下降0.5個百分點，表明非製造業企業銷售價格總體水平降幅有所擴大。分行業看，建築業銷售價格指數為47.7%，比上月下降2.1個百分點；服務業銷售價格指數為47.9%，比上月下降0.3個百分點。

從業人員指數為45.4%，比上月下降0.4個百分點，表明非製造業企業用工景氣度有所回落。分行業看，建築業從業人員指數為40.9%，比上月下降1.4個百分點；服務業從業人員指數為46.2%，比上月下降0.2個百分點。

業務活動預期指數為55.4%，比上月上升0.1個百分點，表明非製造業企業對市場發展信心增強。分行業看，建築業業務活動預期指數為51.8%，比上月上升0.7個百分點；服務業業務活動預期指數為56.0%，與上月持平。

三、中國綜合PMI產出指數運行情況

7月份，綜合PMI產出指數為49.3%，比上月下降1.3個百分點，表明我國企業生產經營活動較上月放緩。

7月份中國採購經理指數有所回落

2026年7月31日國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布了中國採購經理指數。對此，國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧進行了解讀。

7月份，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.2%、49.0%和49.3%，比上月下降1.1個、1.2個和1.3個百分點，景氣水平較上月有所回落。

一、製造業採購經理指數有所回落，高技術製造業持續擴張

7月份，受前期製造業較快增長基數較高、部分製造業行業進入傳統生產淡季等因素影響，製造業PMI降至49.2%。

（一）裝備製造業和高技術製造業繼續發揮支撐引領作用。裝備製造業和高技術製造業PMI分別為51.4%和53.3%，明顯高於製造業總體，保持較快擴張，帶動製造業發展向新向優；消費品行業和高耗能行業PMI分別為47.8%和47.0%，比上月下降2.4個和0.1個百分點，景氣水平回落。

（二）部分設備製造行業產需較快增長。製造業生產指數和新訂單指數分別為49.9%和48.5%，比上月下降1.5個和2.7個百分點，製造業企業生產和市場需求均有所回落。從行業看，通用設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均高於53.0%，市場活躍度較高，產需保持較快增長；非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、汽車等行業生產指數和新訂單指數低於臨界點，供需景氣度偏弱。

（三）價格指數連續回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為53.2%和47.8%，受近期部分大宗商品價格波動等因素影響，連續4個月回落。其中，有色金屬冶煉及壓延加工業兩個價格指數均低於45.0%。由於價格水平波動較大，企業採購意願減弱，本月採購量指數降至49.4%。

（四）市場預期保持穩定。製造業生產經營活動預期指數為54.1%，企業對市場發展總體保持樂觀。從行業看，食品及酒飲料精製茶、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數升至60.0%以上，相關企業對近期行業發展信心增強。

二、非製造業商務活動指數有所下降，文旅行業較為活躍

7月份，非製造業商務活動指數為49.0%，比上月下降1.2個百分點，非製造業景氣水平較上月回落。

（一）文旅行業景氣回升。服務業商務活動指數為49.3%，比上月下降1.1個百分點，服務業市場活躍度有所回落。從行業看，在暑期消費帶動下，居民休閒娛樂和旅遊出行有所增加，航空運輸、住宿、文化體育娛樂等行業商務活動指數較上月明顯回升，相關企業業務總量增長較快；批發、貨幣金融服務等行業商務活動指數下降幅度較大，是本月服務業景氣度回落的主要因素；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。服務業業務活動預期指數為56.0%，與上月持平，企業對近期市場發展信心較為穩定。

（二）建築業景氣水平下行。受近期部分地區高温暴雨洪澇災害等不利因素影響，建築業施工進度有所放緩，商務活動指數為47.0%，比上月下降2.0個百分點。建築業業務活動預期指數為51.8%，比上月上升0.7個百分點，企業對近期行業發展信心有所增強。

三、綜合PMI產出指數低於臨界點

7月份，綜合PMI產出指數為49.3%，比上月下降1.3個百分點，我國企業生產經營活動較上月放緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.9%和49.0%。