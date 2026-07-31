香港經濟｜第二季GDP預估增長4.3%　港府︰料下半年繼續穩健增長

政府統計處今日（31日）發布今年第二季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，今年第二季本地生產總值較上年同期實質上升4.3%，而第一季的升幅為5.9%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，今年第二季較第一季實質下跌0.6%。

政府發言人表示，受蓬勃的對外貿易和強韌的內部需求所支持，香港經濟在第二季繼續強勁擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值繼上一季按年增長5.9%後，在第二季進一步增長4.3%。

展望未來，政府發言人稱，香港經濟在今年下半年預料會繼續穩健增長。全球對人工智能相關產品的需求旺盛，應會支撐商品出口，而服務輸出應受惠於訪港旅客的持續增長，以及對金融及商業服務的穩定需求。受勞工市場情況穩定，以及營商和消費者氣氛堅穩所支持，內部需求料會維持強韌。然而，外圍不利因素持續，特別是中東地緣政治緊張局勢、美國貨幣政策的不確定性，以及主要先進經濟體的貿易保護主義措施，仍須密切關注。

今年第二季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以今年全年本地生產總值的修訂預測，將會在8月14日公布。