人行召開2026年下半年工作會議　繼續實施寬鬆貨幣政策

人民銀行周六(1日)召開2026年下半年工作會議，圍繞全面從嚴治黨、金融服務實體經濟、金融市場建設、風險化解、金融改革開放等八大方面作出系統部署，旨在推動經濟持續向新向優向好發展，為「十五五」規劃開好局提供堅實金融支撐。

其中，會議強調，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，札實做好下半年各項重點工作，推動經濟持續向新向優向好發展。

會議又認為，繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用並適時調整貨幣政策工具，維持流動性充裕，引導金融機構增強信貸投放均衡性，使社會融資規模、貨幣供給量增長與經濟增長和價格總水平預期目標匹配。規範信貸市場經營行為，促進降低融資中間費用，維持社會綜合融資成本低位運行。

繼續做好利率政策執行與監督。堅持市場在滙率形成的決定性作用，維持滙率彈性，強化預期引導，維持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。持續評估完善貨幣政策框架。

另外，會議提及，加快金融市場建設發展。加強制度機制建設，改善金融市場宏觀審慎管理指標體系，探索豐富金融市場宏觀審慎管理工具箱，健全金融基礎設施制度規則與治理體系，加強金融市場運作狀況的監控、評估。強化金融市場執法，嚴厲打擊違規行為，維護金融市場秩序。

穩定推動金融市場高水平開放，優化債券通雙向開放機制，有序推進境內外基礎設施合作，豐富流動性管理及風險對沖工具。