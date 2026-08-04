置富產業料下半年租金跌幅收窄　研收購港零售物業谷回報

置富產業信託（0778）今日（4日）公布截至今年6月30日止中期業績，受累於上一年度租金下調影響，期內收益錄得8.2億港元，按年跌3.9%。中期每基金單位分派17.5港仙，按年減少4.9%。



公司行政總裁兼執事趙宇指出，雖然續租租金仍錄得負增長，但跌幅已較去年明顯收窄，加上出租率創六年新高，反映營運已逐步改善，預期下半年租金跌幅將進一步收窄。她另透露，正積極考慮緊收購零售物業項目，提升回報。



下半年無再融資壓力

期內置富產業信託收益錄得8.208億元，按年下跌3.9%；物業收入淨額為5.843億元，按年下跌4.6%；可供分派收入3.618億元，按年下跌4.1%。

趙宇解釋：「今年上半年仍出現些許減租的情況，但我們可以看到，今年上半年的減租狀況其實已有進一步改善。一方面是因為我們的出租率有所提升；另一方面，若以按半年度來比較，實際跌幅僅有 0.9%，因此可見整體經營狀況正逐步改善。」

公司行政總裁兼執事趙宇指出，雖然續租租金仍錄得負增長，但跌幅已較去年明顯收窄。（高嘉怡 攝）

財務狀況方面，受惠短期利率回落，集團淨融資成本按年下降約5%，平均借貸成本降至3.7%，部分抵銷租金收入下跌的影響。置富期內完成38億元到期貸款的再融資，新貸款期延至2029年，令2026年下半年無再融資壓力。而再融資後，可持續發展聯動貸款佔比提升至88%，目前負債比率維持於約26%的低水平。

因此，趙宇透露：「我們都積極考慮緊一些收購的項目，亦都集中返在一些香港的零售物業，那亦都希望收購之後，可以即時提升返我們的回報。」她續表示，收購目標將以出租率高、租戶組合穩定，並具有資產增值潛力的零售物業為主。此外，紅磡置富都會的資產增值計劃仍在研究階段，集團正配合政府對東鐵線的規劃，希望在合適的時間可以開始推展有關項目。

出租率創六年新高 看好本港零售復甦

租務方面，截至6月底，整體物業組合出租率升至96.4%，創六年新高，上半年共簽訂約37.5萬平方呎的新租約及續租，佔整體物業組合樓面面積12.4%，續租率維持約82%的健康水平。

趙宇表示，目前超級市場及零售商戶的租金跌幅均較去年有所收窄，反映零售市場逐步改善。展望下半年，她指出，香港零售市場已連續13個月錄得改善，加上政府推出多項刺激消費措施，相信有助支持零售及租賃市場，雖然目前續租租金仍錄負增長，但預期跌幅將持續收窄，整體經營環境有望進一步改善。

左為行政總裁兼執行董事趙宇，右為副行政總裁孔元真。（高嘉怡 攝）

對於北上消費持續影響本港零售市道，趙宇認為：「北上消費的升幅都慢慢穩定，我們自己本身物業裏面都做了不同的推廣，所以見到今年上半年的人流和車流都是有所回升的。」因此，她認為透過持續增加體驗式商戶及舉辦推廣活動，相信可繼續提升物業組合的競爭力及抗逆能力。