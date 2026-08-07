星展銀行支持香港足球盛會　攜手東華三院燃點學童足球夢

四年一度的世界足球盛事已圓滿落幕，惟全城的足球狂熱並未因此減退，「香港足球盛會2026」接力延續這份熱烈氣氛至香港。星展香港作為曼城與國際米蘭賽事的鑽石贊助商及銀行合作夥伴，除了為球迷帶來頂級球賽，傳遞「最強助攻」精神，亦積極透過社區協作推動本地足球文化，啟發年輕一代勇於追夢。



星展香港全力支持香港足球盛事 點燃全城體育狂熱

星展香港全力支持「香港足球盛會2026」，作為首場賽事的鑽石贊助商及銀行合作夥伴，為香港帶來極具看頭的球賽——曼城對戰國際米蘭，藉着這場世界級對決，與來自各地的球迷一同感受足球運動帶來的熱情與活力。

星展x安永佳「並肩致勝 星展隨行」品牌企劃傳遞「最強助攻」哲學

配合今夏的足球盛事，星展香港特別邀請本地人氣足球員、香港足球代表隊球員安永佳（Matt Orr）擔任「並肩致勝 星展隨行」品牌企劃大使。他在球場上展現的堅毅意志、專業態度和追求突破的決心，與星展香港的品牌理念高度契合。是次品牌活動的戶外廣告更覆蓋全港多個熱門地標，包括銅鑼灣金百利商場、啟德AIRSIDE、時代廣場、香港站等，帶動全城足球狂熱氣氛。

足球是一項極講求團隊合作的運動。前鋒在前方衝鋒陷陣、尋求破門良機的同時，往往需要隊友在背後默契配合，送出精準助攻，方能把握致勝時刻。這種信任與支持正是星展香港在客戶的人生事業和財富賽道上扮演的角色，透過專業的銀行服務與前瞻規劃，為客戶提供關鍵的「助攻」與「防守」，成為每一位客戶堅實可靠的強大後盾，一起並肩致勝。

深耕社區 攜手東華三院傳遞「追夢」精神

將體育精神帶入社區是今次品牌企劃的重要一環。星展香港與東華三院多年來一直攜手推動社區發展，是次合作旨在將足球運動蘊含的堅毅意志及追求突破的精神傳遞給下一代！早前星展香港舉行了「並肩致勝 星展隨行」社區活動，特別邀請東華三院屬下幼兒園的小球迷參與。活動中，品牌企劃大使兼香港足球代表隊球員安永佳和隊友陳肇鈞與小朋友一同參與足球互動體驗，親身落場指導小朋友足球技巧，讓他們在輕鬆愉快的遊戲中學習團隊合作精神，培養健康積極的生活方式，激發對運動的興趣。

此外，為了讓學童能更深刻地參與香港體育盛事，星展香港邀請了約百名來自東華三院服務單位的小學生，由百位星展義工帶領前往啟德主場館觀賞世界級球隊曼城的公開訓練。這難得的機會讓學童能夠親身感受職業足球訓練，體驗現場熾熱的氣氛，藉此點燃他們的體育夢。

長遠承諾 創造社區與財富管理共享價值

星展香港董事總經理兼集團營銷及傳訊部總監陳依依表示：「足球不僅是一項運動，更是一種跨越文化和地域的共通語言。星展香港很高興透過支持『香港足球盛會2026』，與市民一同感受這份熱情與活力。多年來，星展香港與東華三院在社區發展一直保持緊密的合作關係。藉此盛會，我們希望將足球運動與體育精神帶入社區，啟發更多年輕一代勇於追夢。」

足球場上，團隊合作是勝利的基石；在人生與財富管理的賽道上，堅實可靠的夥伴是成功的後盾。星展香港深信，企業的長遠成功不僅建基於業務增長，更需要與客戶建立深厚信任，積極參與社區事務，為所有持份者創造長遠價值。

（資料由客戶提供）