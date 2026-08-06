内地擴大居民境外收入徵稅，其中内地人買境外保險的收益徵税據報已啟動！受消息拖累 ，今日(6日) 港股開市 ，有保險及財富管理業務的大型金融股濟瀉 ，滙豐 (0005)、渣打 (2888)、友邦 (1299)及保誠(2378) 分別跌1.5 %、1.6% 、6.3%、3.2%。



內媒《財新》引述税務律師、商業銀行及本港保險業人士多方消息報道指，內地個別省市已存在徵税的案例，但尚不具「普遍性」，被徵稅個案亦沒有明確標準，並非只包括大額保單，可能取決於地方稅務當局接觸、處理數據的效率。

報道稱，共同申報準則(CRS)下的數據共享使本次徵稅行動有可能得以實施，該機制允許內地當局掌握海外保單細節，並預計執法力道將進一步加強。

內地據報開始對境外保單收益徵稅，金融股齊腳軟，友邦急瀉逾6%（圖源：友邦香港官網）

報道又稱，目前存在的香港保險收益被徵稅的情況有兩種。一是分紅收益被徵稅，一是預繳保費利息收益被徵稅。而目前境外保險收益（包括股息派發以及預繳保費所產生的利息）徵稅的適用稅率為20%。據稱，已涉及徵稅的地方包括杭州及北京。

富瑞分析指，徵稅會減低境外保單對內地客的價值，不過安排或可紓緩市場對內地最終全面禁止銷售境外保險產品的擔憂。