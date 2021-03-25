美SEC收緊審查　中概股暴瀉　騰訊音樂插水27%｜中概股

撰文：張小意
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美國證券交易委會 (SEC) 通過「臨時最終修正案」，就著針對外國公司被視為不符合美國的審計標準，公開徵詢公眾意見。
SEC行動被視為為中概股除牌鋪路，一眾熱門中概股收盤普跌，音視頻、新能源車、電商股集體下跌.
音視頻、內容股中，騰訊音樂（美：TME）、唯品會（美：VIPS）、愛奇藝（美：IQ）跌20%；嗶哩嗶哩（美：BILI）跌近10%，荔枝（美：LIZI）跌超9%，百度（美：BIDU）跌超8%，鬥魚（美：DOYU）、虎牙（美：HUYA）跌超5%。
新能源汽車股中，小鵬汽車（美：XPEV）跌15%，理想汽車（美：LI）跌13%，蔚來汽車（美：NIO）跌10%。
電商、配送股中，達達（美：DADA）跌13%，拼多多（美：PD）、寶尊電商（美：BZUN）跌8%，蘑菇街（美：MOGU）跌6%，京東（美：JD）跌超5%，阿里巴巴（美：BABA）跌超3%。
區塊鏈股中，嘉楠科技（美：CAN）15%，迅雷（美：XNET）、億邦國際（美：EBON）、中網載線（美：CNET）跌超11%。
券商股中，老虎證券（美：TIGR）跌10%，富途證券（美：FUTU）跌8%，海川證券（美：MTC）跌6%。
此外，電子煙公司霧芯科技（美：RLX）跌11%，塗鴉智能（美：TUYA）跌8%，騰訊ADR跌5%。鳳凰新媒體（美：FENG）逆勢大漲近29%，交易員猜測該公司有可能成為下一個NTF概念股。