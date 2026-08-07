溢價逾44%！國泰海通金融控股擬私有化國泰君安國際

本港資本市場再添一宗重大私有化案例！國泰君安國際（1788）今日 (7日)宣布，其母公司國泰海通（2611）旗下全資子公司國泰海通金融控股作為要約人，擬透過協議安排方式，將公司私有化並撤銷上市地位。



根據公告，是次私有化要約價為每股現金3港元，相較於國泰君安國際於股份停牌前最後交易日（2026年7月22日）收市價2.08港元溢價約44.2%，較30個交易日收市均價溢價46.5%。從估值角度看，要約價對應的2025年隱含市帳率高達1.8倍，遠高於本港同業中位數的0.51倍。

溢價近五成私有化 助兌現長期價值

資料顯示，國泰君安國際紮根本港逾30年，並於2010年成為首間在港交所主板上市的中資證券公司，是一家以多元化業務為主導的大型「綜合金融服務商」。

年報顯示，於2025年國泰君安國際各核心業務板塊量價齊升，推動整體經營業績突圍。全年收入62.30億港元，按年大增41%，創下歷史新高；普通股股東應佔溢利13.45億港元，同比飆升287%；每股基本盈利由3.6港仙升至14.1港仙，全年派息每股0.07港元，派息比率維持50%。

不過，有分析認為長期以來，港股市場對中資境外券商估值長期低估，公司股價長期徘徊2港元上下，企業價值未能反映營運實力，料為私有化因由。今次私有化報價3港元，給予近五成溢價，今次收購全部以現金支付，不設股份禁售鎖倉條款，個人及機構投資者均可悉數套現落袋，有助解決長期估值折讓困局，也成投資變現機會。

打通境內外資源 強化中資離岸金融實力

至於要約方背景，2025年4月國泰君安與海通證券完成合併，更名為國泰海通，集團境內外業務存在雙上市、架構重疊的管理成本。國泰君安國際作為集團唯一境外上市旗艦，深耕本港數十載，業務涵蓋財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理四大板塊，同時佈局新加坡、越南、澳門，是連接內地與全球的金融橋樑。

私有化國泰君安國際後，預期國泰海通將迎來兩大利好。一方面，將賦予集團海外業務更大的靈活性，加強各個附屬公司之間的協同效應，推動資本及客戶資源於國內外市場的部署，並推動國泰海通集團加快轉型為具備國際競爭力及市場影響力的投資銀行。另一方面，將進一步簡化國泰海通香港業務架構，協調離岸實體利益訴求，簡化決策流程，並在風險管理及資本配置上實現更全面統籌。

此外，對國泰君安國際而言，作為私營企業，透過被私有化，公司將免於短期市場壓力，以進行長期投資，料可藉此鞏固其香港業務及擴展其全球版圖。

事實上，繼海通國際私有化後，國泰君安國際再啟同類整合，標誌行業進入「境內統一資本平台，香港做實業運營樁」的新階段。作為中資券商全球整合新範式，今次私有化可視作國泰海通整合全球資源、深耕香港跨境金融的戰略調整。