中國經濟｜內地7月CPI按年上漲0.5%　PPI按年3.5%

8月9日，國家統計局公布2026年7月CPI和PPI數據。

7月份，CPI按年上漲0.5%，按月下降0.1%；PPI按年上漲3.5%，按月下降0.7%。

7月CPI按年上漲0.5%

2026年7月份，全國居民消費價格按年上漲0.5%。其中，城市上漲0.5%，農村上漲0.4%；食品價格下降1.5%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.7%。1­­—7月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.9%。

7月份，全國居民消費價格按月下降0.1%。其中，城市下降0.1%，農村下降0.2%；食品價格持平，非食品價格下降0.1%；消費品價格下降0.6%，服務價格上漲0.4%。

一、各類商品及服務價格按年變動情況

7月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按年下降0.8%，影響CPI（居民消費價格指數）下降約0.22個百分點。食品中，畜肉類價格下降6.0%，影響CPI下降約0.25個百分點，其中豬肉價格下降13.3%；奶類價格下降1.5%，影響CPI下降約0.02個百分點；鮮果價格下降1.1%，影響CPI下降約0.02個百分點；蛋類價格上漲14.4%，影響CPI上漲約0.07個百分點。

其他七大類價格按年六漲一降。其中，其他用品及服務、醫療保健價格分別上漲5.8%和2.9%，衣着、教育文化娛樂價格分別上漲1.4%和1.3%，生活用品及服務、交通通信價格分別上漲0.8%和0.4%；居住價格下降0.3%。

二、各類商品及服務價格按月變動情況

7月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按月持平。食品中，畜肉類價格上漲1.9%，影響CPI上漲約0.07個百分點，其中豬肉價格上漲4.1%；鮮菜價格上漲1.3%，影響CPI上漲約0.02個百分點；鮮果價格下降3.8%，影響CPI下降約0.07個百分點；蛋類價格下降1.7%，影響CPI下降約0.01個百分點。

其他七大類價格按月三漲兩平兩降。其中，教育文化娛樂、醫療保健、生活用品及服務價格分別上漲1.0%、0.8%和0.4%；居住、其他用品及服務價格均持平；交通通信、衣着價格分別下降2.2%和0.4%。

7月PPI按年上漲3.5%

2026年7月份，全國工業生產者出廠價格按年上漲3.5%，按月下降0.7%。工業生產者購進價格按年上漲5.5%，按月下降1.0%。1—7月平均，工業生產者出廠價格比上年同期上漲1.8%，工業生產者購進價格上漲2.8%。

一、工業生產者價格按年變動情況

7月份，工業生產者出廠價格中，生產資料價格按年上漲4.8%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約3.72個百分點。其中，採掘工業價格上漲16.4%，原材料工業價格上漲6.1%，加工工業價格上漲3.1%。生活資料價格下降0.8%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.17個百分點。其中，食品價格下降2.1%，衣着價格下降1.1%，一般日用品價格下降1.0%，耐用消費品價格上漲0.4%。

工業生產者購進價格中，有色金屬材料及電線類價格上漲19.0%，燃料動力類、化工原料類價格均上漲9.3%，紡織原料類價格上漲3.2%，黑色金屬材料類價格上漲1.4%；建築材料及非金屬類價格下降4.1%，農副產品類價格下降0.8%。

二、工業生產者價格按月變動情況

7月份，工業生產者出廠價格中，生產資料價格按月下降0.9%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.70個百分點。其中，採掘工業價格下降0.2%，原材料工業價格下降2.4%，加工工業價格下降0.1%。生活資料價格下降0.1%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.01個百分點。其中，食品和耐用消費品價格均持平，衣着價格下降0.3%，一般日用品價格下降0.2%。

工業生產者購進價格中，燃料動力類、化工原料類價格均下降2.6%，有色金屬材料及電線類價格下降1.4%，黑色金屬材料類、紡織原料類價格均下降0.2%，建築材料及非金屬類價格下降0.1%；農副產品類價格上漲0.5%。

2026年7月份CPI保持温和上漲 PPI按年漲幅有所回落

——國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2026年7月份CPI和PPI數據

7月份，受國際輸入性因素影響，居民消費價格指數（CPI）按月下降0.1%，按年上漲0.5%，扣除食品和能源價格的核心CPI按月上漲0.3%，按年上漲0.9%，CPI總體保持温和上漲。國內部分行業需求增加，但受輸入性和季節性等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）按月下降0.7%，按年上漲3.5%，漲幅比上月回落0.6個百分點。

一、CPI按月降幅收窄，按年温和上漲

從按月看，全國CPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

國際市場價格波動影響國內汽油價格下降10.7%，降幅比上月擴大5.8個百分點，影響CPI按月下降約0.35個百分點。食品價格與上月持平，低於季節性水平0.6個百分點。食品中，鮮菜價格上漲1.3%，雞蛋價格下降2.1%，均明顯低於季節性水平；應季水果大量上市，市場供應充足，鮮果價格下降3.8%，影響CPI按月下降約0.07個百分點；生豬產能綜合調控政策效應顯現，疊加部分地區高温、強降雨等極端天氣頻發推高運輸成本等因素，豬肉價格由上月下降0.8%轉為上漲4.1%，影響CPI按月上漲約0.07個百分點。人工智能推動消費電子產品迭代升級，相關產品需求增加、價格上漲，平板電腦、計算機和移動電話機價格分別上漲11.3%、5.5%和1.0%，合計影響CPI按月上漲約0.03個百分點。服務價格由上月持平轉為上漲0.4%，影響CPI按月上漲約0.21個百分點。服務中，暑期出行需求增加，旅行社收費、賓館住宿、飛機票、交通工具租賃價格分別上漲7.2%、6.5%、4.2%和3.6%，合計影響CPI按月上漲約0.10個百分點；部分地區政策性調價持續推進，醫療服務價格上漲1.1%，影響CPI按月上漲約0.07個百分點。

從按年看，全國CPI上漲0.5%，保持温和上漲。CPI按年漲幅比上月回落0.5個百分點，主要是受汽油價格漲幅回落影響。

汽油價格上漲1.0%，漲幅比上月回落16.0個百分點，對CPI的上拉影響比上月減少約0.45個百分點，帶動能源價格漲幅回落至0.6%。扣除能源的工業消費品價格上漲1.5%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI按年上漲約0.37個百分點。其中，黃金飾品、個人護理用品和家用器具價格分別上漲24.6%、1.7%和0.2%，漲幅均有回落，合計影響CPI按年上漲約0.13個百分點；計算機、平板電腦和移動電話機價格分別上漲17.4%、17.2%和8.5%，漲幅均有擴大，合計影響CPI按年上漲約0.14個百分點。服務價格上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI按年上漲約0.36個百分點。服務中，醫療服務價格上漲4.3%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，影響CPI按年上漲約0.28個百分點；家政服務、在外餐飲和教育服務價格分別上漲1.3%、1.0%和0.6%，漲幅總體穩定。食品價格下降1.5%，降幅比上月收窄0.1個百分點，影響CPI按年下降約0.25個百分點。食品中，豬肉價格下降13.3%，降幅比上月收窄2.6個百分點，影響CPI按年下降約0.25個百分點；鮮菜、鮮果、糧食、食用油、奶類價格降幅在0.3%—1.5%之間；雞蛋價格上漲17.8%，漲幅比上月回落2.2個百分點；羊肉、牛肉和禽肉類價格漲幅在1.6%—6.2%之間。

二、PPI按月下降，按年漲幅有所回落

從按月看，全國PPI下降0.7%，降幅比上月擴大0.4個百分點。

本月PPI按月運行的主要特點：一是輸入性因素影響國內相關行業價格下行。石油開採、精煉石油產品製造、有機化學原料製造價格分別下降11.8%、8.4%和4.2%；有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降2.1%和1.7%，5個行業合計影響PPI按月下降約0.65個百分點。二是季節性因素影響部分行業價格下降。7月份高温、雨水及颱風天氣較多，建築項目施工進度放緩，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格分別下降0.8%和0.5%；水力發電、風力發電增加，價格分別下降10.3%和3.9%，4個行業合計影響PPI按月下降約0.11個百分點。三是產業轉型升級和消費提質擴容帶動部分行業需求增加、價格上漲。新動能成長壯大，人工智能、高端裝備、新材料等領域蓬勃發展，智能無人飛行器製造、碳素新材料、船舶及相關裝置製造價格分別上漲2.5%、0.4%和0.3%。品質類消費較快增長，智能家庭消費設備、護膚用化妝品製造價格分別上漲3.4%和0.7%。

從按年看，全國PPI上漲3.5%，漲幅比上月回落0.6個百分點。

分行業看，價格上漲的主要行業中，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學制品製造業分別上漲3.2%、8.2%和9.1%，有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業分別上漲22.6%和20.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲2.7%，漲幅比上月均回落，6個行業合計影響PPI按年上漲約2.55個百分點；煤炭開採和洗選業上漲27.1%，電氣機械和器材製造業上漲5.7%，計算機通信和其他電子設備製造業上漲4.4%，漲幅比上月均擴大，3個行業合計影響PPI按年上漲約1.53個百分點。上述9個行業對PPI的上拉影響較上月減少0.56個百分點。價格下拉影響最大的5個行業為：電力熱力生產和供應業、汽車製造業、非金屬礦物製品業、醫藥製造業、酒飲料和精製茶製造業，降幅在2.3%—5.7%之間，合計影響PPI按年下降約0.76個百分點，較上月減少0.05個百分點。