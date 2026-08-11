財經視野｜貝森特誓言不惜一切救日圓　惟美方彈藥惹質疑

美日聯合干預後日圓再度走弱，貝森特言辭強硬，市場卻憂慮美方干預彈藥不足，托匯力度有限。彭博報道指，美國財政部長斯科特·貝森特不久前暗示，在幫助日本拯救日圓的時候可以不設上限，只不過在一些市場參與者看來，有限的彈藥讓他難以說到做到。



外匯穩定基金規模不足2200億美元

日圓兌美元匯率周一重挫1%，跌破159，抹去了美日1998年以來首次聯合干預撐日圓激發的一半漲幅。而在兩國7月31日採取行動後，日圓曾回升並逼近155。

在上述罕見的聯合干預實施後，貝森特說「我們會不惜一切代價支持他們，這會幫助美國經濟、美國納稅人，穩定全球經濟」。

但難就難在，能用來干預匯市的資金讓這位財長捉襟見肘 —— 畢竟作為主要專用工具的外匯穩定基金規模尚不足2200億美元。對比一下就一目了然了，據估計僅日本在雙方協同行動前的7月30日就動用了530億美元。

2026年7月30日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓特區白宮接受媒體採訪。（Reutrs）

「美國可以通過與日本協調干預來影響敘事，但改寫不了基本面，」宏利投資管理公司高級投資組合經理Nathan Thooft向《彭博》說，美國當局「財力雄厚，但也不是沒有限制」。

原則上，聯儲會擁有無限的彈藥實施匯市干預來打壓美元，因為它實際上可以印鈔。然而，在上個月的行動中，其扮演的角色僅限於代為財政部實際執行買入日圓的操作。

歷史上，聯儲會有時會動用自有資金與財政部聯合進行干預以示支持。例如在1998年，當時干預日圓的資金就是聯儲會和財政部均攤。它們2011年聯手賣出日圓以及2000年買入歐元基本上也都是各掏一半腰包。

Monetary Policy Analytics經濟學家Derek Tang周一在研報中寫道，這一次媒體對干預的報道表明聯儲會並沒有為美國的干預買單。這一點能否坐實，還要等今年晚些時候公佈的官方數據。

美日聯合干預後日圓再度走弱，市場憂慮美方干預彈藥不足。（資料圖片）

可用FIMA托市

Tang指出，該美國央行「干預能力理論上只受到它意願的限制」。

聯儲會周一拒絕就美國的干預置評。財政部暫未回應置評請求。

貝森特還把市場目光引向了聯儲會的另一工具：外國與國際貨幣當局回購機制(FIMA)。該機制允許日本將其超過1萬億美元美國國債持倉中的一部分換成美元現金。干預實施兩天後，貝森特建議擴大這一工具的規模。

不過上周四公佈的聯儲會數據顯示，日本尚未使用該工具。本月早些時候，日本財務大臣片山皋月表示，日本未來某個時點可能會用上這一機制。