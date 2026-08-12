AI泡沫論｜大摩力挺英偉達5000億美元融資　安排有效緩解外界疑慮

英偉達宣佈攜手六家機構夥伴，籌組一個潛在規模達5000億美元的獨立算力融資平台。摩根士丹利分析指出，這項結構性安排不僅有效緩解外界疑慮，更為英偉達開闢出一條毛利率近乎100%的長期經常性收入來源。



大摩估算，在英偉達可從GPU使用收益中抽取35%的盈餘分成、GPU租賃價格維持每小時13美元，且全球每年新增5GW算力的假設下，英偉達每年潛在新增營收可達約510億美元，並有望推升2029會計年度每股收益約9.83%。

英偉達無需承擔硬件折舊與營運成本即可入帳，毛利率因此逼近100%，且具備可持續、可重複的特性，性質上更接近軟件訂閲或雲端服務的年金型收入。

大摩認為，這標誌着英偉達正從硬件銷售商蜕變為AI基礎設施生態系統的營運者。

大摩也提醒幾項不容忽視的變量：首先是資金能否如期到位，5000億美元終究只是名目上的潛在規模，各合作伙伴依項目各自評估，並無強制部署的約束機制，實際落地金額存在相當大的不確定性；其次，英偉達仍非完全置身於信用風險之外，即使參與上限訂在25%，部分項目中英偉達依然要承擔信用曝險；第三，整體AI生態系統的槓桿水位持續墊高。即便英偉達自身未直接加槓桿，隨着主權基金與新興雲端服務商大舉投入，產業整體負債仍在攀升。

綜合評估後，摩根士丹利認為此次融資結構帶來的正面效益明顯大於潛在風險，因此維持英偉達「超配」評等，目標價288美元不變，並列為半導體類股首選。