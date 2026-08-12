中國時尚零售與時尚消費TOP100出爐　泡泡瑪特、老鋪黃金首躋前十

據北京商報，中國連鎖經營協會（CCFA）發布「2026年中國時尚零售與時尚消費TOP100」（以下簡稱「時尚TOP100」），企業營業收入合計約9163億元，泡泡瑪特、老鋪黃金首次躋身前十。



根據企業提交資料及公開數據整理，2025年中國時尚零售與時尚消費TOP100企業營業收入合計約9163億元，按年增長10.1%，店鋪總數（可比精確口徑）按年下降4.5%，整體呈現營收較大幅度提升、店鋪數量穩步減少的良性轉變，該轉變是中國時尚零售與時尚消費頭部企業正從規模擴張的外延式增長方式，向運營能力增強、單店效率提高、供應鏈優化等內涵式增長轉變的階段性成果，同時也是企業在商品、服務及場景等全方位創新和質量提升的整體體現。

頭部格局保持穩定，TOP10企業營收總額達4641億元，佔時尚TOP100總營收的50.6%。其中，黃金珠寶企業（5家）與運動戶外企業（3家）合計佔據八成，周大福、安踏、中國黃金連續兩年穩居前三。值得關注的是，泡泡瑪特和老鋪黃金憑藉強勁增長首次躋身前十，前者營收按年增長184.7%，後者增長221%。