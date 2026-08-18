【最後召集】滙豐積金流動車出巡 即睇四大強積金優勢及整合優惠

踏入8月中，2026年已經過了大半，面對持續變化的市場環境，打工仔不妨把握這段時間，重新檢視和整理自己的強積金安排，為長遠退休目標作更好準備。為協助大眾更有效規劃退休生活及釐清投資概念，連續四年奪得「最佳強積金計劃」*的滙豐強積金，早前特別安排了專屬的「積金流動車」落區宣傳強積金嘅服務和重要性。活動已進入最後倒數，並即將於8月底圓滿結束。有意想了解更多嘅市民，記得留意巡迴日程啦！



滙豐強積金「積金流動車」全港巡迴活動已進入最後倒數階段，將於8月31日圓滿結束，市民可把握最後機會了解更多。

8月底截止！積金流動車尾站巡迴

滙豐強積金安排的「積金流動車」巡迴全港各區活動，由即日起至8月31日，市民只要在街頭見到滙豐的積金流動車，可於活動期內到場了解更多強積金相關資訊。

活動詳情及流動車日程：https://grp.hsbc/mpftruck2

屢獲殊榮的滙豐強積金，近期邀請多料影后廖子妤參與宣傳，以其「實力派」形象提醒打工仔及早部署退休理財。

影后廖子妤代言 四大優勢打造優質強積金體驗

選擇強積金如同挑選好劇本，實力與口碑同樣是市場指標。屢獲業界殊榮的滙豐強積金，近日邀請了同樣獲獎無數、備受肯定的多料影后廖子妤（Fish Liew）參與品牌宣傳。透過與影后合作，進一步加深大眾對滙豐強積金的認識。能在眾多選擇中突圍，滙豐強積金主要憑藉以下四大市場優勢：

・全港唯一連續4年榮獲「最佳強積金計劃」*：其質素及實力備受積金評級機構肯定，被評為擁有整體「最高性價比」的強積金計劃。

・基金種類多元豐富：計劃涵蓋多達20種多元化的投資選擇，投資布局遍及不同市場及金融資產類別，方便成員靈活捕捉多元投資機遇。

・一App管理強積金及銀行服務：順應數碼化理財趨勢，打工仔只需透過香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App），即可於單一平台上同時檢視強積金賬戶及日常銀行戶口，令財富管理及退休部署更具效率。

・82%客戶滿意滙豐強積金整體表現#: 超過八成客戶對滙豐強積金的整體表現表示滿意，印證其服務及體驗備受肯定，讓成員可以更安心為退休作好準備。

整合強積金個人賬戶 有機會贏取100%管理費回贈⁺

除了強積金的長遠表現，市場亦相當關注受託人提供的轉會誘因。滙豐強積金目前正推出全新的個人賬戶整合優惠。由即日至2026年9月30日期間，客戶成功從其他強積金計劃轉移淨累積金額港幣100,000元或以上的強積金累算權益至滙豐強積金個人賬戶，不單可享港幣300元基本紅利單位回贈，更可獲得抽獎資格，有機會贏得高達100%的基金管理費回贈⁺！優惠期有限，心動不如行動！

了解更多︰https://grp.hsbc/paofferaug

滙豐強積金成員熱線：+852 3128 0128

Risk Disclaimers:

*資料來源：積金評級。滙豐強積金於2023至2026年連續四年獲得「最佳強積金計劃」。該獎項的評審審範圍包括計劃的成分基金選擇及投資表現、費用及收費和計劃提供的整體服務，而整體性價比最高的強積金計劃將被授予最佳強積金計劃。獎項結果乃根據積金評級的評選標準而選出。有關詳情，請瀏覽https://mpfratings.com.hk/zh/ratings-and-awards。以上獎項只供參考，並不代表成份基金之實際回報。

#資料來源: IPSOS 2025年滙豐強積金問卷調查

⁺於推廣期內，客戶成功將港幣100,000元或以上的強積金累算權益轉移至滙豐強積金個人賬戶，即可參加抽獎。100名得獎者將分別獲得一次性紅利單位回贈，金額不少於就透過合資格轉移所轉移的合資格強積金權益總額所收取的管理費全額回贈，由轉移日至2026年11月30日計算。該等權益須保留直至2027年11月30日。優惠受條款及細則約束。詳情請參閱hsbc.com.hk/zh-hk/paoffer。

投資涉及風險，往績不能作為未來表現的指標。金融工具（尤其是股票及股份）之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。有關詳情，包括產品特點及所涉及的風險，請參閲滙豐強積金智選計劃之「強積金計劃説明書」。此廣告内列明的資訊只供説明用途，不應被視為投資建議及意見，並建議你就本廣告内容審慎行事。如你對本廣告的内容有任何疑問，應向獨立人士尋求專業意見。

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