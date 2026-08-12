騰訊次季經調整盈利多賺9%勝預期　收入升11%

騰訊（0700）公布，截至6月底止第二季業績，股東應佔溢利560.22億元（人民幣‧下同），按年增長0.7%。預估583.6億元。每股基本盈利6.207元。



期內，以非國際財務報告準則計，盈利684.15億元，按年增長9%，勝預期。收入2047.85億元，按年增長11%，市場預期爲2028.44億元。



騰訊截至6月底止第二季業績，股東應佔溢利560.22億元（人民幣‧下同），按年增長0.7%。預估583.6億元。每股基本盈利6.207元。

營銷服務業務收入增長22%

上半年計，股東應佔溢利1141.15億元，按年升10%。每股基本盈利12.639元。以非國際財務報告準則計，盈利1363.20億元，按年升10%。期內，收入4012.43億元，按年升10%。

今年次季增值服務業務的收入按年增長8%至984億元。本土市場遊戲收入為473億元，按年增長17%。國際市場遊戲收入為186億元，因匯率波動影響按年下降0.8%，若按固定匯率計算則按年增長4%。社交網絡收入按年增長0.8%至325億元。

營銷服務業務的收入按年增長22%至436億元，得益於持續優化AI驅動的廣告推薦模型、升級智能投放產品矩陣騰訊營銷AIM+，以及整合微信生態系統內閉環營銷能力（助力小遊戲及微信小店等微信整合服務在騰訊管理的廣告平台上更有效地投放廣告）。

金融科技及企業服務業務的收入按年增長9%至603億元。金融科技服務收入增長主要得益於商業支付、理財及消費貸款服務的收入增加。

截至6月底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達14.39億，按年增長2%。QQ的移動終端月活躍賬戶數為5.2億，按年跌2%。

騰訊第二季度資本開支高達528億元，按年急增176%。（路透社）

AI戰略全面鋪開 資本開支激增3.43倍

騰訊今次業績的最大亮點，在於AI業務的全面鋪開。主席馬化騰在報告中表示，集團正在智能、應用與基礎設施三個層面構建「AI賦能的騰訊」。今年7月發布的Hy3正式版性能大幅提升，按OpenRouter的詞元消耗量計，自推出以來持續位列全球前三。AI辦公效率服務WorkBuddy和AI編程工具CodeBuddy實現了突破性用戶增長，用戶付費意願強烈。此外，微信內AI智能體「小微」最近數周已啟動小範圍灰度測試。

不過，大力投入AI也帶來顯著成本壓力。第二季度資本開支高達528億元，按年急增176%（去年同期為191億元）；上半年資本開支累計847億元，按年增長343%。集團解釋，這主要用於採購算力以支持Hy模型升級、WorkBuddy及CodeBuddy推理需求、微信AI舉措，以及各項產品與服務的AI能力建設