朱鎔基逝世｜「經濟沙皇」助中國加入WTO　開啟經濟黃金增長期

中國前國務院總理朱鎔基今日（12日）因病救治無效在北京逝世，享年98歲。朱鎔基享有「經濟沙皇」美譽，於1990 年代至 2000 年代初主導了中國經濟體系的深刻重組，為中國後續數十年的高速增長與加入全球化市場奠定了制度基礎，為中國經濟發展作出重大貢獻。



港人對於朱鎔基最深刻印象，必定要數1998年「香港金融保衛戰」，當時以索羅斯為首的金融大鱷運用雙邊操縱策略，企圖摧毀香港的聯繫匯率制度並從中暴利。面對危機，香港特區政府破天荒入市干預，而國務院總理朱鎔基代表中央政府發表的「不惜一切代價」言論，則在關鍵時刻提供了頂級的心理與戰略支撐。



打擊高通脹成功「軟著陸」

1990 年代初，中國經濟出現嚴重過熱與高達 20% 以上的惡性通脹。朱鎔基親自兼任中國人民銀行行長，實施緊縮性貨幣政策與嚴格的信貸管制，以打擊高通脹。最終在不引發經濟衰退的前提下，成功將通脹率壓低至個位數，完成了中國經濟史上首次成功的「軟著陸」。

朱鎔基亦就國企改革作出貢獻，將經營不善的中小型國企推向市場實施改制、出售或破產；同時集中資源扶持關係國計民生的巨型國企（如石油、電信、金融）。同時推進國企用工制度改革，實施「下崗分流」，雖然帶來了嚴重的社會陣痛與就業壓力，但大幅減輕了財政負擔，提升了國企的總體競爭力。

朱鎔基。（Getty Images）

成立四大金融資產管理公司 避免銀行體系危機

在 1990 年代中後期，亞洲金融風暴於1997 年爆發，泰國、韓國等國的金融體系因不良資產問題陷入崩潰，中國國有商業銀行體系亦面臨著極其嚴重的危機。朱鎔基成立華融、長城、東方、信達四大金融資產管理公司（AMC），剝離國有四大商業銀行高達 1.4 萬億元人民幣的不良貸款。

最終四大國有商業銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行）重獲新生，其後於2005至2010年順利上市。此舉是中國金融史上規模最大、影響最深遠的救市與結構性改革行動之一。

朱鎔基。（新華社）

加入WTO開啟中國經濟黃金增長期

至於中國加入世界貿易組織（WTO），亦由朱鎔基主導並發揮關鍵作用。1990 年代末，中國入世談判深陷泥淖。美國等發達國家對中國提出了極高的市場准入門檻，朱鎔基代表中方做出的重大承諾及結構性開放，例如大幅下調關稅、開放服務業市場及取消非關稅壁壘。最終成功讓中國融入全球供應鏈，打造「世界工廠」與經濟飛躍，開啟了中國經濟長達十數年的黃金增長期。

98年港府對付金融大鱷 朱鎔基撐港發表「不惜一切代價」言論

而對於港人最深刻的回憶，必定要數1998年「香港金融保衛戰」，當時以索羅斯（George Soros）為首的國際對衝基金（俗稱「金融大鱷」）運用雙邊操縱策略，企圖摧毀香港的聯繫匯率制度並從中暴利。面對危機，香港特區政府破天荒入市干預，而國務院總理朱鎔基代表中央政府發表的「不惜一切代價」言論，則在關鍵時刻提供了頂級的心理與戰略支撐。

當時朱鎔基向全球媒體公開表示「只要特區政府向中央提出要求，中央將不惜一切代價維護香港的繁榮穩定，保護它的聯繫匯率制度」。