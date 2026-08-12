朱鎔基逝世｜破局國企沉疴借鏡香港　一錘定音奠定H股上市基石

國務院前總理朱鎔基逝世，享年98歲。回顧中國改革開放歷程，90年代初的國企改革無疑是一場「攻堅大考」。當時國企治理僵化、虧損嚴重，面對這項看似不可能完成的任務，時任國務院副總理、主持經濟工作「一把手」的朱鎔基，以極大的政治膽識與遠見，果斷引進香港金融力量與國際標準，開啟了國企赴港上市（H股）的歷史新頁，為中國經濟隨後數十年的騰飛奠定關鍵基石。



90年代國企沉疴難挽

自1978年中共十一屆三中全會鄧小平提出「對內改革，對外開放」以來，中國經濟大潮啟動。然而到了90年代初，體制沉疴逐漸顯現：國企內部治理極度僵化，同時背負龐大的社會負擔，導致大規模企業虧損，甚至陷入錯綜複雜的「三角債」泥沼。

當時主導經濟改革的朱鎔基，因雷厲風行解開「三角債」而展現出悍將作風，同時亦被反對改革人士稱為「經濟沙皇」。由於國企改革觸及黨內既得利益與權貴體制，過程如履薄冰，稍有不慎便可能仕途受挫乃至身家性命不保。

朱鎔基。（新華社）

問計香港金融界：解開「資金」與「效率」兩大難題

為突破國企改革的僵局，朱鎔基希望借助市場力量作為主導，並將目光投向了擁有成熟資本市場制度的香港。在朱鎔基的召喚下，90年代初，時任香港聯交所主席李業廣等本港金融界代表多次赴京，共同商討國企改革的出路。

李業廣當時指出，推進國企改革必須解決兩大核心痛點：

籌集外匯資金：香港實行聯繫匯率制度，港元可自由兌換美元，能直接解決國企缺乏外匯開展國際業務的燃眉之急。

以市場機制倒逼改革：內地國企數量龐大，若由政府逐家進行體制重組耗時太長。若能引導國企來港上市，借助香港及國際的律師、會計師、財務顧問等專業服務力量，便能利用市場紀律大幅加快企業制度改革的步伐。

兩地成立工作小組 朱總「一錘定音」接軌國際標準

在朱鎔基放開國企改革綠燈後，中港兩地參照中英聯合聯絡小組的形式，成立了「中港金融工作小組」，雙方各派5人參加，中方組長由曾任中國證監會主席、國家經濟體制改革委員會副主任的劉鴻儒擔任。

在商討上市架構時，兩地曾就法律制度產生討論。李業廣強調，國企若要吸引國際資金，就必須嚴格遵循國際通用標準，否則外資分析員與投資者將難以理解國企的經營實況。針對當時內地尚未出台《公司法》的法理空白，李業廣提出創新方案：將股東保障與公司治理等關鍵體制問題直接寫入「公司章程」，使其成為股東與國企之間具法律效力的合約，若國企違約，股東可依法追究責任。

這項關乎國企改革走向的爭議，最終由朱鎔基「一錘定音」──決定全面跟隨國際標準。這項富有極高前瞻性的決定，徹底打消了國際資本對國企治理的疑慮。

朱鎔基。（新華社）

《必備條款》填補法理空白 注入20年增長動力

在國企赴港上市的推動下，中國政府加快了商業法制建設。1993年12月，第八屆全國人大常委會第五次會議正式通過《公司法》，並於1994年7月1日施行。

為進一步填補初期法理不足並增強外資信心，國務院證券委與國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈《到境外上市公司章程必備條款》，將國際化的股東權益保障正式納入上市守則，成為國企境外上市的制度保障。

首批國企赴港上市（如青島啤酒等），成功打開了中國企業通往國際資本市場的大門。如今回顧，這場由朱鎔基主導、中港兩地智慧結晶促成的國企改革，釋放了龐大的企業活力，為中國經濟提供了至少長達20年的強勁增長動力。同時，這亦協助中國迅速成長為「世界工廠」，成為過去30年全球化供應鏈中不可或缺的的核心樞紐。

朱鎔基前總理以非凡的膽識與市場視野，將國企推向國際市場，不僅改寫了中國經濟的體質，也成就了香港作為全球融資中心的巔峰時代。這一段歷史，無疑是中國人民運用智慧與辛勤工作締造經濟奇蹟的深刻寫照。