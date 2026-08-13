聯想集團績後急升逾17%　首季經調整溢利增1.76倍　收入創新高

【LENOVO/聯想】聯想集團（0992）公佈2026/27財政年度第一財季業績，截至今年6月底止3個月，期內收入按年大增43%至269億美元，創單季度歷史新高。若撇除股權證公允值虧損等非現金項目，經調整權益持有人應佔溢利達10.75億美元，錄得176%的增長，首次突破10億美元大關。



該股午後急升逾17%，報34.06元，成交65.23億元。

首季收入269億美元創單季度歷史新高

若按香港財務報告準則呈報，聯想期內錄得公司權益持有人應佔虧損6.09億美元，與去年同期的5.05億美元溢利相比出現大幅逆轉。不過，集團指出，虧損主要源於期內確認與股權證相關的衍生金融負債公允值虧損達16.90億美元，此屬非現金項目。若剔除該項目及其他非現金因素，經調整淨溢利率達4%。

聯想集團截至今年6月底止3個月，期內收入按年大增43%至269億美元，創單季度歷史新高。（資料圖片）

三大業務集團收入齊創新高

三大業務集團在期內均錄得雙位數收入增長，並齊創第一財季新高。基礎設施方案業務集團（ISG）表現最為亮眼，受惠於雲基礎設施及企業基礎設施全面增長，收入按年飆升98%至85億美元，經營溢利率提升至9.1%。集團透露，AI服務器項目儲備已增至540億美元，按季大幅增長157%。

智能設備業務集團（IDG）收入按年增長27%至171億美元，經營溢利率穩定維持在7.1%。其中，全球個人電腦市場份額擴大至24.2%，進一步鞏固對第二大廠商的領先優勢。智能手機業務收入亦錄得第一財季新高，高端產品如Razr系列對智能手機收入貢獻達37%。

方案服務業務集團（SSG）收入按年增長28%至29億美元，經營溢利率提升至24.2%的新高。運維服務和項目與解決方案在總收入中的佔比提升至62.4%。

三大業務集團在期內均錄得雙位數收入增長，並齊創第一財季新高。（Lenovo）

AI相關收入按年增長60%

集團整體AI相關收入按年增長60%，佔總收入比重已達35%。聯想指出，FIFA世界盃期間，集團以前所未有的規模為賽事部署AI技術與解決方案，包括獨家的FIFA AI Pro等創新技術，覆蓋全部104場賽事。

從區域表現看，集團業務覆蓋全球180個市場，美洲區收入按年增長58%表現最佳，歐洲-中東-非洲市場增長53%，亞太區（除中國外）增長28%，中國市場亦增長25%。

拓展企業存儲及韌體業務

期內聯想完成兩項重大收購，包括以約4.10億美元收購企業級存儲解決方案提供商Infinidat，以及以約5,000萬美元收購電腦韌體設計公司Phoenix Technologies EMEA Limited，進一步強化基礎設施及設備業務能力。

聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶表示，集團將續推進混合式AI戰略，提升設備、基礎設施、解決方案及服務等領域的盈利能力。