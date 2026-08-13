中移動中期利潤跌逾6% 　每股派2.51元人幣　明言著力構築算力

中國移動（0941）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔盈利789.34億元（人民幣‧下同），按年跌6.29%；每股盈利3.64元，派中期息2.51元，折合每股2.9003港元，按年增長5.5%。



期內，營運收入為5,380.4億元，按年跌1.1%。期内，移動客戶達到10.1億戶，淨增588萬戶；寬帶聯網客戶達到3.4億戶，淨增770萬戶；物聯網卡連接數達到15.1億戶，淨增2958萬戶。

著力構築算力服務體系

值得一提，中移動上半年算力服務、智能服務收入佔主營業務收入比達到22.6%，提升2.2個百分點。

該公司表示，公司著力構築算力服務體系堅實底座，堅持做強移動雲品牌、做大智算業務規模，上半年算力服務收入達到529億元，增長14%。移動雲影響力進一步提升，公有雲收入規模首次進入國內業界前三。數據中心收入190億元，增長13.2%，其中AIDC收入增長486.1%，敏捷交付、算電協同、高階運維等核心服務能力顯著增強。智算服務收入53億元、增速達130.1%，貢獻算力服務收入增量的46.1%。雲算應用收入增長5.9%，其中移動雲盤收入增長14.1%。

中移動又表示，當前，人工智能正在深刻重塑人類生產生活的方方面面，信息通信行業已從移動通信（Mobile Communications）時代、移動互聯網（Mobile Internet）時代進入移動智能（Mobile AI）時代，迎來新的發展機遇。