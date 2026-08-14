投行觀點｜日元干預「彈藥」還能頂幾輪？高盛重磅研判！

美日聯合干預不到兩周，日元又重新逼近160關口。市場開始警惕針對關鍵「紅線」的匯市干預。



昨日，市場突傳日本政府支持日央行近期加息，日元午後短線拉升。

「彈藥庫」充足？

最近，高盛詳細拆解了日本的干預能力。該行稱，日本擁有充足的流動資金，足以再實施幾輪與上月規模相當的日元買入干預。

據估算，在日本約1萬億美元外匯儲備中，約2000億美元以現金或現金等價物形式持有，規模相當於7月干預行動的資金體量。

分析師Karen Fishman指出，日本「完全有足夠能力持續干預」，若使用美聯儲工具，理論上全部1萬億美元都可變為流動資金。

日本官方此前明確表態，必要時將即刻重啟干預。1998年以來，美日首次聯手託市日元，讓日方表態具備了十足可信度。

今年7月下旬，日元兑美元跌至164，創下四十年新低，美日隨即啟動聯合干預。此次操作後，日本央行9月貨幣政策會議，成為決定日元短期企穩態勢能否延續的核心關鍵。

高盛數據顯示，日方上月干預首日兩日便投入850億美元，為史上最大規模兩日干預之一。

干預初期，日元一度突破158的200日移動均線，但隨後漲幅消退，周三回落至160附近，回吐約一半漲幅。

Fishman直言，匯率干預無法根治日元貶值問題，僅能短暫緩衝行情壓力。

日本4、5月份的單獨干預便是先例，短短數月後日元便再度跌至四十年低位。

據悉，日本財務省計劃使用美聯儲回購工具，以美債為抵押換取美元流動性，無需在二級市場拋售美債籌措干預資金，極大優化了干預資金的調用方式。

新一輪干預的觸發條件

干預彈藥擴容的預期已徹底扭轉市場情緒。

高盛外匯期權交易主管普拉尼特·沙阿表示，市場得知萬億儲備可用於匯率干預後，投資者對日元的看漲情緒大幅升温。

當前期權定價顯示，交易員仍在防範日元突發暴漲，這種避險心態直接抑制了市場做空日元的行為。

短期日元看漲期權溢價居高不下，意味着市場對匯率異動高度警惕，投資者不敢輕易押空處於160關口附近的日元。

新一輪干預的觸發因素可能取決於美日利差，這仍是匯率主要驅動因素。

周三，美國10年期美債收益率為4.690%，日本10年期國債收益率僅2.839%，懸殊利差持續吸引資金持有美債，壓制日元走勢。

市場預計，日本央行9月加息25個基點的概率為65%，年內累計加息幅度預計達40個基點。分析師警示稱，若9月加息落地失敗，日元將再度面臨下行壓力。沙阿指出，日本央行需以超預期的速度加息，才能扭轉過去五年推動日元貶值45%的套息動態。

而美國經濟數據走弱、美聯儲加息預期降温，將緩解日元貶值壓力，並催生市場對日本干預的新預期。

周三公布的美國7月CPI按月漲0.1%，符合預期，年率從3.5%降至3.4%，數據公布後美債收益率回落。

2024年7月美國通脹、非農數據雙雙不及預期，便助推了一輪高效的日美聯合匯率干預。業內認為，後續美國經濟數據若持續疲軟，市場將大幅升温干預預期。