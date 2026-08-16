朱鎔基逝世｜會財局主席：深知會計和審計是現代市場經濟重要基石

國務院原總理朱鎔基逝世，會計及財務匯報局（會財局）稱，謹致深切哀悼，並向其家屬致以誠摯慰問。

會計及財務匯報局主席孫德基表示，朱鎔基是一位卓越的領導者和深具遠見的改革家。「在我心目中，他所體現的是一種信念：真正的權威，非僅憑嚴明管治，更立於廉正的品格；尊重不僅來自才幹，更建基於公正。這份對廉正與公正的堅持，貫徹其一生的公職生涯。」

孫德基又稱，朱鎔基一直關心香港的發展，深明香港作為國家對外開放窗口與國際金融中心的重要角色。1997年香港回歸祖國後不久，他以國務院副總理身份來港出席國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會，向國際社會展現國家對「一國兩制」的堅定支持，為香港鞏固國際金融中心地位注入無比信心。

2002年，朱鎔基再次來港擔任第十六屆世界會計師大會主禮嘉賓。他深知會計和審計是現代市場經濟的重要基石，並向在場5,000名來自世界各地的會計師發出明確而有力的要求：「誠信為本，操守為重，堅持準則，不做假賬」。這不僅是對會計專業的殷切期許，更彰顯他對市場誠信和公眾利益的高度重視。

孫德基表示，20多年前，他有幸在北京與朱原總理會面，並作為顧問團隊成員，參與討論中國互聯網業務的發展。席間亦談到香港會計專業如何協助內地推動會計準則現代化及提升企業財務匯報質素。「時至今日，他對制度建設與專業發展的遠見卓識，仍令我深感欽佩，印象深刻。」

朱鎔基倡導的「不做假賬」精神，與會財局所堅守的誠信、獨立公正、問責及透明一脈相承。「我們將繼續秉持這些核心價值，堅守監管使命，推動高質素審計和可靠財務匯報，維護香港資本市場的信心與韌性，以專業和誠信守護公眾利益。」

孫德基補充，朱鎔基原總理雖已離世，但他對廉正的堅持、對改革的遠見，以及對會計專業堅守誠信的期許，將長留我們心中。