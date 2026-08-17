2026下半年投資攻略!解讀港美股投資部署 專家分享市場觀察與策略

2026年最後一季投資市場將如何發展？環球經濟前景、利率走向及資金流向等因素，均可能為港美股市場帶來新的機遇與挑戰。投資者除了關注大市表現，亦可透過了解全球資產配置、藍籌股及主題式ETF等投資策略，為下半年的投資部署作好準備。適逢致富證券成立47周年，將舉辦「47周年投資嘉年華」，活動集合周年慶典、專題演講及投資論壇，邀請來自證券、交易所、資產管理、基金及投資分析界的專業人士，分享對下半年市場走勢及投資策略的見解。



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活動由花旗香港、恒生投資管理有限公司、惠理集團、芝商所及易方達資產管理（香港）有限公司全力支持，內容涵蓋港美股投資機遇、全球資產配置、重磅藍籌股，以及港股潛力板塊與主題式

ETF等熱門議題。無論是熟悉股市的投資者，還是希望進一步了解股票及基金投資的新手，都可把握機會參與活動，為下半年的投資策略尋找更多參考。

聚焦市場新動能 全面拆解港美股投資機遇

面對環球市場持續變化，香港市場下半年會否迎來新的發展動能？港美股又有哪些值得留意的投資板塊及市場機遇？活動上午場將從香港市場的新方向，到港美股的投資可能性，逐步拆解下半年市場焦點，讓投資者更全面掌握市場脈搏，為投資部署做好準備。

致富集團首席執行官梁昊將致開幕辭，與一眾嘉賓及投資者回顧致富證券47周年的發展歷程，並分享對市場前景的看法。其後，香港交易所市場科客戶業務發展部高級副總裁黃集恩將主講「解構香港市場新動能」，分析香港市場近期發展及投資環境變化，探討下半年市場可能出現的新方向，讓投資者從更宏觀的角度了解香港市場的發展潛力。

港股及美股市場各具特色，面對不同的經濟環境、政策因素及資金流向，投資者應如何捕捉當中的投資機遇？上午場壓軸的「港美股投資機遇」投資論壇，將由致富證券研究部聯席董事莊志豪、著名股評家陳永陸（陸叔），以及芝商所零售業務發展與銷售經理楊璽雅擔任嘉賓。三位講者將從研究分析、投資市場及交易產品等不同角度，分享對港美股最新走勢、潛力板塊及投資策略的看法，協助投資者建立更完整的市場視野，掌握下半年港美股市場的部署方向。

三大投資環節：拆解全球配置、藍籌股及ETF機遇

下午活動聚焦全球資產配置、重磅藍籌股及主題式ETF三大熱門投資主題。面對市場走勢反覆、不同資產表現各異，投資者應如何在進取與防守之間取得平衡？哪些板塊具備發展潛力？ETF又可以如何配合投資部署？一眾專家將從不同角度分享市場觀點及投資策略。

環球市場受經濟環境、利率變化及地緣局勢等因素影響，投資者若只聚焦單一市場，投資組合或較易受到市況波動影響。易方達資產管理策略分析師全曉蕾及全職投資者泡泡龍將率先分享全球資產配置策略，探討如何從地域、資產類別及風險管理等層面出發，建立更具靈活性的投資組合，在捕捉增長機遇之餘兼顧防守需要。

另外，藍籌股向來是不少投資者關注的核心資產，但在市場環境轉變下，傳統龍頭股能否延續優勢，仍是投資者部署時需要思考的問題。花旗環球金融亞洲上市結構性產品部副總裁麥穎儀、香港股票分析師協會理事溫傑及獨立股評人K. Ho，將分析重磅藍籌股的市場表現及投資機會，拆解不同市況下的部署策略。

至於港股下半年走勢及板塊選擇，香港股票分析師協會副主席郭思治、惠理基金ETF業務高級策略師趙善德，以及恒生投資ETF銷售經理梁俊仁，將聚焦下半年值得留意的潛力板塊及投資主題，分析主題式ETF的特色及應用方向。由全球資產配置到港股板塊選擇，下午場涵蓋由宏觀環境至具體投資主題的不同層面，適合希望掌握市場趨勢及部署策略的投資者。

現場限定禮遇及精選美食

除了投資講座及論壇，現場亦設有趣味互動遊戲、「百萬打卡專區」及集印花換禮品等精彩體驗。參加者可與親友或投資同路人一邊交流市場見解，一邊參與遊戲、打卡留念及享用精選美食；大會更準備限定禮品及多重現場禮遇，讓大家在掌握投資資訊之餘，享受輕鬆愉快的交流時光，滿載而歸。

致富證券「47周年投資嘉年華」及投資專題講座

日期：2026年8月22日（星期六）

時間：10:00 – 16:30（上午場 10:30–12:30；下午場 14:00–16:30）

地點：香港喜來登酒店3樓宴會廳（九龍尖沙咀彌敦道 20 號 – 尖沙咀站 K 出口）

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（資料由客戶提供）