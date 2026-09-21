恒生調查:逾六成企業未善用閒置資金　商業App增投資功能助抗貶值

面對營商環境成本上漲及現金流壓力，不少香港及大灣區企業雖持有充裕閒置儲備，卻正面臨「閒置資金貶值」的窘境。恒生銀行最近一項企業調查顯示，超過六成受訪企業認為未有充分善用閒置資金捕捉投資機遇。為協助企業靈活管理資金，恒生於商業流動理財應用程式（商業Mobile App）推出港股、基金、債券及存款證買賣服務，協助客戶把握投資機遇。



閒置資金高卻感「縮水」 資金管理需求日益增加

恒生最近訪問了超過200家香港和大灣區，發現中小企業（年營收200萬至5,000萬美元）平均閒置儲備達300萬美元（約2,300萬港元），而較大型企業（年營收5,000萬至5億美元），其平均盈餘更達2,680萬美元（約2億港元）。然而，有過半受訪企業表示，其可動用的盈餘儲備正在貶值，這情況在香港企業及初創公司中尤為明顯。雖然有近七成企業對未來財務狀況感到樂觀，但同時他們面臨的首要挑戰為成本壓力（68%）及現金流壓力（59%），反映出在市場波動下，企業對更靈活的資金管理需求日益增加。

投資意欲高企 時間、資源限制成最大挑戰

企業面對龐大成本壓力，為有效對抗閒置資金貶值問題，投資意向依然強烈。調查指出，目前已有六成較大型企業有進行投資，但平均持有現金比例高達六成，揭示企業資金運用仍有進一步上升空間。另一方面中小企則認爲企業投資門檻偏高，大部分表示沒有積極管理資金的習慣。總體而言，高達89%的公司在考慮投資時受制於時間及人手資源緊絀，另外有72%擔憂投資平台的穩健及安全性，成為阻礙公司有效運用資金投資的主要痛點。

恒生推手機App買賣港股 提供零佣金迎新優惠

為針對企業對交易安全、效率及市場分析的需求，恒生將網頁版商業e-Banking的多項投資服務擴展至商業Mobile App。由即日起，商業客戶可在手機啟動證券及基金戶口並直接交易推出港股、基金、債券及存款證，此項數碼投資服務包含以下特點，以助客戶迅速回應市場：

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• 自動盈虧計算：證券及基金具備自動盈虧計算功能，方便客戶輕鬆追蹤股票、基金持倉表現及即時調整策略。

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• 即時更新風險評估問卷：讓客戶更了解自身風險承受能力及體驗更順暢的交易流程。

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透過是次新數碼投資服務及恒生銀行多元化的投資產品，恒生冀協助企業更靈活運用閒置資金以創造額外收入，從而令公司財務狀況更加穩健，支持業務作更長遠的發展。

還未成為恒生商業客戶的公司老闆亦可把握機會，無論是香港或內地居民，身處香港或內地，符合相關條件的香港註冊公司均可透過網上及手機全程開立公司戶口*。老闆們應立即行動，搶佔市場先機，讓公司資金滾動出更大的商業價值。

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投資者應明瞭所有投資均涉及風險。投資者不應只單獨基於本宣傳品而作出任何投資決定，而應詳細閱讀有關之風險披露聲明。

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