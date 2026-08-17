「汽車狂人」李書福辭任吉利汽車主席　明言無意減持　安聰慧接任

吉利汽車(0175)高層大執位，「汽車狂人」、集團創辦人李書福辭任主席，獲任終身榮譽主席，並強調未有減持計劃。



獲委任為終身榮譽主席

該公司公布，李書福已辭任董事會主席及公司執行董事職務，自明日起生效，以投放更多時間於其其他業務，並配合公司長期繼任規劃之實施。是次領導層調整旨在進一步完善職業經理人授權經營機制，優化公司企業管治架構。

為表彰李書福多年來對集團發展作出之卓越貢獻，以及其對集團之持續支持，獲委任為終身榮譽主席。

於辭任後，李書福將繼續為公司主要及控股股東。他並無任何現時計劃減持其股權，並將繼續全力支持集團之長遠發展及成功。李書福表示，其對新任主席、管理層團隊及董事會帶領下公司之未來發展充滿信心。

吉利汽車(0175)高層大執位，「汽車狂人」、集團創辦人李書福辭任主席。﹙資料圖片﹚

安聰慧獲委任為董事會主席

與此同時，該公司執行董事安聰慧已獲委任為董事會主席，明日﹙18日﹚起生效。

董事會認為，安聰慧於控股股東集團之豐富經驗，加上其對集團業務營運及策略方向之深入了解，將有助提升策略協同效應、加強與控股股東之合作，並促進集團之可持續增長及長遠發展。

另外，李東輝已辭任董事會副主席職務，但將繼續擔任公司執行董事。行政總裁桂生悅已獲委任為董事會副主席，而執行董事淦家閱已獲委任為行政總裁，同日生效。