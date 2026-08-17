大山教育除牌風波　公司提出三大爭議　稱未獲現場陳述機會

大山教育控股（9986）早前被聯交所取消上市地位，該公司日前在香港召開媒體說明會，就除牌決定作出公開陳述，並已向上市覆核委員會提交覆核申請，聆訊定於本周三﹙19日﹚舉行。

去年12月3日，香港證監會發布公告，指示聯交所暫停大山教育股份交易，因發現公司銀行結餘被誇大。證監會同時懷疑，大山教育股份於2024年9月2日得以複牌，是基於公司所提供的虛假或具誤導性資料。時任執行董事張紅軍已於2025年12月1日辭任所有職務。

大山教育在說明會就除牌風波提出三大爭議：其一，聯交所月報公開顯示18個月補救期，市場已形成穩定預期，監管信號前後不一；其二，除牌以行政程式處理，公司未獲現場陳述機會，法證調查尚未完成；其三，證監會第9條補救程式尚未推進，聯交所先行除牌，將導致法定複牌程式喪失意義，形成雙重監管衝突。

說明會上，大山教育亦轉達了中小投資者的集中訴求：堅守程式正義底線，取消上市地位應匹配最嚴謹程式保障；維護規則可預期性，公開監管框架不應被隨意突破；精准區分責任邊界，2024年複牌後入場的無過錯投資者不應承擔損失；完善雙重監管協同機制，厘清證監會與聯交所權責邊界。