大新金融︰內地7月主要經濟數據均轉弱　並遜於市場預期

內地7月主要經濟數據均轉弱，並遜於市場預期。需求面方面，零售銷售按年升幅放緩0.4個百分點至0.6%，低於市場預期的1.5%。當中餐飲銷售按年升幅加快0.2個百分點至1.4%，通訊器材類升幅則加快3.9個百分點至兩成，家電類跌幅收窄，仍不足以抵銷其他商品銷售普遍轉弱的影響，其中汽車類銷售跌幅繼續擴大至17%，為2022年4月以來新低；服裝及紡織品類由升轉跌1%，為2025年以來首次下跌；金銀珠寶類及體育娛樂用品類銷售跌幅均擴大至一成。首七個月固定資產投資跌幅擴大1個百分點至6.7%，跌幅高於市場預期的6.2%，連續四個月倒退，並創逾六年新低。製造業、基建、以及電力、天然氣及水投資均跌幅擴大；高技術產業投資升幅則加快至5%；房地產開發投資跌幅擴大1.2個百分點至19.2%，續創有記錄以來最大跌幅。首七個月商品住宅銷售按年跌幅收窄至13.2%，連續五個月收窄。7月新建住宅平均價格按月跌幅擴大至0.18%，二手商品住宅平均價格跌幅則略為收窄至0.29%。

供應面亦轉弱。7月工業生產按年增速放緩0.8個百分點至4.5%，低於市場預期的5%升幅。製造業及電力、熱力、燃氣及水生產業增幅均放緩；採礦業跌幅擴大。服務業生產增長升幅放緩至4.3%。7月調查失業率上升0.2個百分點至5.2%，高於市場預期的5.1%。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒稱，整體而言，7月內需繼6月略有好轉後再度轉弱。零售銷售升幅受服裝、汽車及奢侈品等影響而放緩，或反映消費意欲仍然疲弱。另一方面，人工智能需求帶動高技術產業投資，但在房地產弱勢持續及產能過剩情況深化下，仍難扭轉整體企業疲軟的投資擴產意欲。畢業生集中求職及經濟前景不明朗，或令失業率高於預期。中短線而言，高技術產業投資及生產受惠於政策支持及人工智能熱潮，相關出口強勁有助抵銷內需疲軟的影響。 大新金融預期內地2026年全年經濟增長4.5%。