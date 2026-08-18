國泰君安國際818理財節：聚焦AI與全球配置　重塑財富管理2.0

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」，股份代號：1788.HK）2026年度「818理財節」自8月1日啟動以來反響熱烈，8月中旬活動聲勢持續升溫。活動以「啟航818，做財富贏家」為主題，包含投研專家直播、客戶權益等一系列活動。



8月中旬活動持續加碼，本屆理財節將聚焦科技投資與全球財富管理，展開多場主題直播。公司同時於香港中環街市開啟線下打卡點，為全球投資者呈現一場前沿、專業且高價值的數智財富盛宴。

直擊818：下半年加息概率低，AI長期利好去通脹

作為本屆理財節的核心看點，8月18日當日，國泰君安國際首席經濟學家周浩對話國泰君安國際資管部主管丁一飛、海通國際資管部主管王勝祖博士，共同聚焦下半年美聯儲利率走勢與全球大類資產配置。專家們一致認為，下半年美聯儲加息概率偏低。AI浪潮引發的資本開支上漲短期內對通脹構成向上推力，但長遠看將顯著提升全要素生產率，本質上有利於去通脹。

關於固收與海外權益，王勝祖博士判斷，下半年10年期美債收益率將呈「穩中趨降」態勢，金融債的配置價值隨之凸顯。權益方面，基於美國科技企業穩健的基本面及政策面支撐，其維持對美股的長期樂觀看法，並建議投資者以[Stay Invested（保持投資）]策略應對宏觀層面的擾動。

丁一飛則指出，中長久期美債仍將面臨供給端壓力，穩健型投資者可考慮超配中短期高評級信用債以獲取確定性收益。對於港股市場，他認為當前估值處於全球主要市場低位，中長期可重點關注高股息及優質科技品種。此外，丁一飛建議，投資者可在組合中適度增配5%至10%的黃金，以發揮其風險對沖與組合穩定的功能。

新加坡+香港「雙樞紐」協同：助力全球財富配置

國泰君安國際踐行國際化發展理念，攜手新加坡子公司，聚焦亞洲財富管理發展，邀請國泰君安新加坡財富管理部主管李璇與資產管理部主管劉鑫，探討香港與新加坡兩大財富管理中心的定位差異與協同價值。

李璇指出，香港作為連接中國內地與國際市場的樞紐，在離岸人民幣生態及標準化資產交易領域優勢突出；新加坡則作為全球資產配置中心與避風港，在多區域分散配置、企業出海、家辦及另類資產方面具備特色。成熟的配置思路是將香港與新加坡賬戶視為一個整體，兼顧中國連接與全球分散。

劉鑫表示，針對當前市場高通脹、高波動、高增長特徵，當前固收票息處於二三十年歷史高位，看好3年期以下短端新興市場投資級債券及美債；權益端看好AI驅動的長期增值；另類資產建議配置10%–20%的黃金與大宗商品。此外，投資者可透過信託與家辦架構實現企業經營與家族財富的風險隔離。

全港跨界聯動：中環街市沉浸式打卡與港島Taxi穿梭

本屆818理財節同步開啟全港範圍的線下跨界聯動營銷，國泰君安國際在香港核心地標中環街市精心打造了主題打卡互動區，設置開戶理財體驗攤位與打卡禮遇，8月15至19日期間，市民可現場與IP「靈犀」合影互動，感受數智化理財魅力。本次活動期間提供新客開戶福利，最高享港幣2500+福利；同時聯動港島的士流動廣告穿梭市區，為香港市民送上理財節福利。

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全面加速數智化轉型，重塑國泰君安國際財富管理2.0

面對AI浪潮，國泰君安國際始終走在財富管理數智化重塑的前沿，致力於將AI技術深度融入業務核心價值鏈：依託旗下一站式交易平台「君弘全球通」，助力客戶一鍵配置全球優質資產；發佈搭載AI合規校驗機制的智能投顧系統「Archer」，為客戶提供個性化、定制化的跨市場資產配置方案。

未來，國泰君安國際將繼續以科技為驅動，以專業投研為支撐，通過產品創新與服務升級，為全球投資者提供更便捷、多元、智能的環球財富管理解決方案，助力客戶把握時代先機，實現財富穩健增長。

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