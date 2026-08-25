收息新思路：如何透過「高股息+期權金」增強效益？

在當前全球宏觀環境錯綜複雜的背景下，如何尋求持續且具吸引力的現金流，成為機構與個人投資者關注的課題。特別是在低利率環境之下，傳統安全資產的回報受到擠壓。然而，危機中亦蘊含機遇，港股市場的高股息資產在多重利好的背景下，展現出良好的配置價值。



四大利好交匯，高息資產具備配置吸引力

從宏觀基本面來看，當前港股高息資產具備多項利好：

第一，估值具吸引力。恒生高股息率指數目前的市盈率（PER）約8倍，股息率約6%¹；相較於部分海外高息股指數（如道瓊斯美國股息100指數市盈率約15-16倍，股息率約3%）¹，港股高息資產具備較高的性價比。

第二，高股息長期跑贏大盤。根據數據截至今年6月底，以恒生高股息率指數為例，在過去十年相對於大盤(恒生指數)平均每年貢獻了5.3%超額收益¹。屬於優質及具有防守性的一籃子股票。

第三，利率環境與相對平穩的通脹。中國10年期國債收益率已降至約1.7%¹的低位，這得益於通脹的整體可控——如電動汽車的普及降低了對原油進口的依賴，綠色能源降低了用電成本，使物價保持相對平穩。

第四，政策層面引導。2024年中國資本市場的「新國九條」政策出台後，政策鼓勵上市企業提升分紅比例或維持高派息，企業注重股東回報的意識有所提升。

傳統高息策略的痛點與策略創新

然而，傳統高息股或ETF派息時受淡旺季影響, 以港股來說派息高峰期集中6-9月，收益較為波動，在面對大市下行時會承受相應回撤。為了破局這一痛點，市場近年逐漸探索出一種將「高股息底座」與「期權金收益」結合的增強收益思路。這類策略的核心在於「動態平衡」與「部分覆蓋」的有機結合。

具體而言，策略首先以高股息資產作為基本盤，例如將大部分資產配置於恒生高股息率指數成分股或相關 ETF，以捕捉底層企業的股息收益與潛在資本增值。

在此基礎上，策略並非對全部持倉進行期權覆蓋，而是靈活沽出名義價值介乎資產淨值三成至五成的恒指/國指認購期權，從而獲得額外期權金收益。

這種「股息+期權金收益+潛在資本增值」的三重收益結構，有助於打破前述痛點。以市場上如 Global X 採用的相關高股息增強收益 ETF 策略為例，便是透過這種靈活的思路，在獲取基礎股息之外爭取額外現金流，實現「增強收益」；同時，由於持有恒生高股息率指數成分股或相關ETF，當市場出現升市時，投資者仍有機會受惠於資本增長。

下行緩衝與風險管理

相較於純股票持倉，沽出相關認購期權以收取的期權金，能在市場調整或震盪期間抵銷部分跌幅，降低投資組合的波動率，發揮一定的下行緩衝作用。

總括而言，在低利率與市場波動的環境下，結合港股高股息基因與沽出認購期權換取期權金的策略，提供了一種兼備現金流與參與資產增長的增強收益配置思路，協助投資者在尋求股息收益的同時，通過期權金來「增強收益」，並保留資本增值彈性。

¹ 資料來源：彭博，2026年7月

吳翊婷

Global X ETFs (香港) ETF業務發展副總裁，於證監會持有第1、4、9號牌照



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