前三大「債主」齊拋美債！　日本拋264億美元

美國財政部公布了2026年6月的國際資本流動報告(TIC)。報告顯示，6月，中國、日本及英國所持美國國債規模較上月下降。



受此影響，當月外國持有的美債規模按月減少721億美元。外國持有的美債規模在過去四個月中有三個月出現下降，目前總額為9.3萬億美元，低於2月創下的歷史高位。

前三大「債主」齊拋

前八大美債持有國家地區中，6月有2個國家增持（加拿大、比利時），6個國家減持（日本、中國、開曼群島、英國、法國、盧森堡）。

日本仍是美國國債最大的海外持有國，但6月的減持幅度在主要持有國中居首：持倉規模減少約264億美元，至1.12萬億美元。

近幾個月來，日元匯價持續受壓，促使東京方面出手干預以支撐日元匯率。市場預料，干預行動令日本政府大量拋售美債以籌措資金，這也被視為其減持規模居首的重要原因。

海外持有美債跌幅第二大的當屬中國。6月，中國減持259億美元美債，持倉規模降至6334億美元。

英國6月持倉減少87億美元，至9399億美元，減持幅度小於中日兩國。

減持陣營中，開曼群島減持18.2億美元（至453.1億美元），幅度僅次於中日英；法國、盧森堡減持相對克制，分別減少3.2億美元與1.8億美元。

增持方面，加拿大成為6月海外最大單一買家，按月增持23.8億美元，至459.6億美元；比利時緊隨其後，增持10.5億美元，至482.5億美元。

其他數據

美國財政部報告還顯示，2026年6月份，外國對長期證券、短期美國證券和銀行資金的淨收購總額為1335億美元，淨流入為外國投資資本（TIC）。其中，外國私人淨流入為850億美元，外國官方淨流入為484億美元。

6月份，外國居民增持了美國長期證券，淨買入額達2071億美元。其中，外國私人投資者淨買入1698億美元，外國官方機構淨買入373億美元。

美國居民增持了長期外國證券，淨買入額達 344 億美元。

加上調整項，例如通過股票互換估計的外國投資組合收購美國股票，6 月份外國長期證券淨購買總額估計為 1727 億美元。

外國居民持有的美國國債減少了290億美元。外國居民持有的所有以美元計價的短期美國證券和其他託管負債減少了4​​9億美元。

銀行對外國居民的美元淨負債減少了344億美元。