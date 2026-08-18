中美角力｜搣甩美國技術！　中國國安部據報提前停用Windows 10

中國據悉提前停用一款專為政府機構量身定制的Windows作業系統版本，料替代這一全球使用最廣泛的軟件，將進一步減少中國對美國技術的依賴。



原計畫明年2月終止支持這款軟件

《彭博》引述知情人士表示，中國國家安全部最近要求部分政府相關機構卸載一款政府機構定制版本的Windows 10作業系統。知情人士稱，這款Windows 10神州網信政府版作業系統由神州網信開發。

隨著中國逐步將海外技術產品從政府採購白名單中剔除，神州網信原計畫2027年2月終止支持這款軟件。知情人士稱，新的指示將這項計畫提早數月，且距離中美領導人計畫將舉行的峰會只有短短幾周，此舉令部分政府機構工作人員感到意外。

神州網信是微軟和國有企業中國電子科技集團成立的合資企業，於2016年成立，旨在確保Windows 10作業系統符合中國政府的安全要求。

知情人士又稱，上述要求基於數據安全方面的擔憂，但沒有透露具體擔心的潛在隱患。

微軟公司一位發言人稱，微軟未知悉有影響這款產品的安全事件，該產品會繼續獲得例行的安全更新。

這張攝於2024年12月11日的設計圖片中，可以在一部手機上看到「Microsoft Azure」的字眼，而背景則是微軟的公司標誌。（Getty）

內地推動使用自主研發技術

Windows 10神州網信政府版作業系統是在原版軟件基礎上，集成了中國自主研發的網絡安全模塊。中國一直在推動從軍隊到政府機構等敏感領域使用自主研發的技術。麒麟軟件、統信軟件等數家中國公司已推出替代Windows的本土電腦作業系統。

中國此前要求中央政府機關等將電腦更換為本國產品，至少一些較為敏感的國家部門單位也被禁止使用蘋果的iPhone。由於無法獲得英偉達最先進的AI加速器，中國也在加大對華為和寒武紀等本土晶片龍頭企業的依賴，以獲取發展人工智能等新興技術所需的關鍵晶片。