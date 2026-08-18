香港黃金交易所交易系統正式成立　聚焦黃金相關基礎設施建設

香港黃金交易所交易系統有限公司（Hong Kong Gold Exchange Trading System Limited,「HKGXTS」）今日﹙18日﹚正式宣佈成立，將聚焦香港黃金交易系統及相關金融科技基礎設施建設，並攜手恒生電子股份有限公司及阿里雲等技術合作夥伴，共同打造安全、穩定、高效及具國際化能力的黃金交易科技及清算平台。

HKGXTS由香港黃金交易所與金鏈通技術有限公司（TGX Technology Limited，「TGX」）共同組建，而TGX則由亞博科技控股有限公司 (AGTech Holdings Limited, 8279.HK) 及中顯智能齊家控股有限公司 ( ZXZN QI-House，8395.HK ) 合組。

HKGXTS今日﹙18日﹚召開首次董事會會議，就公司發展規劃及交易系統建設進行部署。會議由HKGXTS主席張德熙博士主持，他表示，香港正積極推進國際黃金交易中心建設，完善黃金市場相關基礎設施。HKGXTS的成立，是香港黃金交易基礎設施建設的重要一步。期望新系統於2027年首季試運，首階段將HKGX現有所有的產品、交易、結算、清算及服務一體化，集中在系統平台。其後將引入其他相關電子業務，包括黃金代幣化相關周邊服務；系統將承載實現金融+Web 3及AI概念，把傳統保守的實物黃金，升級轉化為可增值、多元、靈活的重要資產。

隨著核心平台建設逐步推進，HKGXTS 將持續提升香港黃金市場交易、清算、結算及市場運營相關基礎設施能力，並配合香港特區政府及相關金融基礎設施發展規劃，做好系統、技術及合規準備。在條件成熟的前提下，HKGXTS 將積極探索與銀行體系、清算平台及監管報送等基礎設施的標準化銜接方向，為香港建設國際黃金交易中心及黃金交易、貿易市場長遠發展提供科技支撐。