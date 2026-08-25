柯尼卡美能達創新工作間峰會2026：人機協同開啟智慧工作間新篇章

數碼轉型浪潮席捲全球，如何將人工智能（AI）融入日常營運，成為企業致勝關鍵！柯尼卡美能達第八屆《Innovative Workplace Summit》早前於香港圓滿舉行。今屆峰會以「Collaborative Intelligence: Human-AI Synergy」為主題，深入探討AI與人類智慧如何完美互補，引領企業加速數碼轉型、大幅提升營運效能，並塑造更具前瞻性的未來工作模式。



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9大演講與論壇：專家剖析人機協同落地實踐

峰會現場匯聚多位業界領袖、技術專家及合作夥伴，圍繞「人類與AI協同應用」的最新趨勢展開熱烈交流。大會精心安排了八場主題演講及一場專題討論，內容涵蓋企業營運、客戶體驗、資訊安全及智能協作等多個熱門範疇，生動展示AI在提升決策效率與釋放創新潛能上的實質價值。當中，港深創新及科技園生態圈總監周依萍女士更親臨分享，為企業拆解如何把握大灣區創科的無限機遇。

聯手打造MAXHUB智慧會議生態

活動的另一亮點是柯尼卡美能達與MAXHUB隆重舉行戰略合作啟動儀式，標誌雙方在智能協作領域邁向新里程。柯尼卡美能達宣佈將MAXHUB旗下多元化的智慧產品，包括智能協作平板、微軟Teams Rooms解決方案、LED顯示屏等商業設備，全面納入其核心藍圖。結合自身的數碼工作間解決方案，為企業打造極致流暢的無縫協作體驗，全面昇華會議效率與團隊溝通。

攜手香港科技園特設「初創展區」展示本地AI創新技術

為全力支持本地創科，柯尼卡美能達今年首度聯同香港科技園設立「初創展區」，成為全場矚目焦點。展區邀請了6間極具潛力的初創企業（包括 Blue Pin、DBinsight.ai、Esri China (HK)、MedMind、Omnichat 及 Squaredog），即場示範如何運用創新方案打破企業「數據孤島」、推動對話式商務、支援地圖視覺決策，甚至優化物業管理與物流自動化。這不僅展現了科技與產業實踐的完美結合，更讓人預見人機協同創造價值的廣闊前景。

19+科技展位 四大方案解構智慧工作間

柯尼卡美能達更攜手多個技術夥伴，在現場設立19個特色展位，讓與會者親身探索四大核心應用的嶄新魅力：

(一) 智慧辦公與GenAI助手 重塑數據與人才管理

為將繁瑣工序自動化，多功能打印機整合了biz DocInsight.ai 的AI OCR技術，實現文件自動翻譯與智能搜尋；而專為香港市場研發的AI Phone Connect一站式電訊方案，能精準解析中英夾雜語境並自動生成摘要，大幅降低營運成本。配合結合「專業服務團隊與AI科技」的AI人才管理系統及營運託管服務 ，以及文件數碼化及本地LLM建立方案，讓企業輕鬆打造專屬數據庫，全面強化管理效能。

(二) 沉浸式遠端協作及會議方案 打造無界限溝通體驗

集合MAXHUB、Huawei、Lenovo、Neat、Zoom、Jabra、Logitech及 Samsung 等頂尖設備，展示從小型會議室到大型展廳及校園的視聽協作方案。透過雲端通訊與多裝置整合，再配合AI視訊追蹤與聲學過濾技術，搭配AI會議助理自動生成對話摘要、逐字稿與待辦事項，真正實現無遠弗屆的沉浸式溝通體驗。

(三) 雲端資安與智能行銷 精準吸客

面對網絡威脅，Sangfor、Sophos及Progress帶來由AI驅動的即時威脅偵測與防護平台，而iDCmini則展出微型數據中心方案以支援邊緣運算。在行銷拓展方面，Estha AI無代碼平台讓員工輕鬆建立「一人一Chatbot」並降低AI幻覺；結合全渠道AI對話商務平台與ArcGIS地圖視覺化分析，助企業將概念化為行動，精準掌握市場資訊以制定最佳決策。

(四) 互動式Physical AI體現高效職場

各種多元應用機械人（如巡邏狗、物流、廣告及清潔機械人）閃亮登場，透過 即租即用（RaaS）模式協助接管高風險工作。此外，針對ESG需求特設的AI體感互動方案與沉浸式靜音艙，加上人形機械人的互動展示，不僅提升了員工身心健康與活動趣味性，更為可持續發展注入新動力。

(資料及相片由客戶提供)