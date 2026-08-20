Bitcoin Asia 2026 全球高端人才8月雲集香港

以前講起比特幣，大家可能覺得只是科技圈的深奧玩意，但時至今日，它已經悄悄走入日常生活，成為現代投資世界中不可或缺的一部分。無論是資產配置，還是財經新聞中經常提及的現貨ETF消息，比特幣正實在地應用在我們未來的經濟世界觀，而亞洲正是推動這場金融變革的關鍵樞紐。亞洲最大規模的比特幣年度盛會Bitcoin Asia 2026，將於2026年8月27日至28日一連兩日，在香港會議展覽中心隆重舉行。自2024年創辦以來，該峰會迅速崛起為全球比特幣生態系統的核心樞紐，上年第二屆更創下超過17,000張門票註冊紀錄，參與人數較首屆大增近三倍。這不僅反映了香港作為亞洲比特幣風向標的地位持續攀升，更呼應香港近年在數位資產監管與市場上的積極推進。



上屆Bitcoin Asia吸引大批比特幣愛好者到場支持，展現年度盛事的強大號召力。

今屆重點主題與多元亮點環節

今屆峰會規模盛大，預計將匯聚超過150位講者、來自125個國家及地區、逾 10,000名參與者。這個規模在全球比特幣相關會議中，僅次於美國本土的The Bitcoin Conference。

會場內規劃了多個核心區域，包括提供主題演講與座談環節的主舞台及副舞台、大型展覽廳（Expo Hall）。此外，大會精心策劃了多個特色主題專區，例如由BMAG呈獻的卡牌展（Card Expo），內容涵蓋比特幣主題集換卡買賣、開卡直播、賽事及現場評級服務。現場還設有聚焦開發者與技術社群的開源專區（Open Source Hub），以及專為企業舉辦的Bitcoin for Corporations研討會場次。

對於尋求商業對接的精英，大會特別於8月27日安排了僅限受邀人士出席的「Deal Day」。這是一個企業配對性質的閉門工作環節，旨在連結比特幣企業與銀行、基金及分析師，活動包含結構化一對一會議、午間座談及晚間酒會。持商務套票（GA+）的賓客更可全數解鎖包括Deal Flow Zone、圓桌討論、Speed Networking、自組Meetup以及場外派對等多項交流體驗。

回顧上屆盛況，主舞台邀得多位重量級嘉賓同台開講，嘉賓發言份量十足，一言一行均成市場風向。

重量級嘉賓陣容與產業影響力

今屆峰會由Metaplanet擔任冠名贊助商。在眾多星光熠熠的講者中，最受矚目的重量級嘉賓是Binance創辦人趙長鵬Changpeng Zhao（CZ）。他將於8月27日下午3時至3時30分於主舞台發表演講。

國際跨界領袖陣容同樣鼎盛，包括wBTC 顧問孫宇晨（Justin Sun）、全球最大衍生品交易平台之一Bitget行政總裁Gracy Chen，以及Network School創辦人兼行政總裁Balaji Srinivasan。政商界代表方面，香港本地代表有立法會議員邱達根、全國政協委員吳傑莊、Web3Labs行政總裁Caspar Wong，以及Moon Inc.行政總裁兼聯合創辦人John Riggins。

其他參與的企業高層及宏觀專家還包括Metaplanet行政總裁Simon Gerovich、Nakamoto Inc. 行政總裁David Bailey、Strive的Jeff Walton（Chief Risk Officer & CEO of True North）、巴基斯坦區塊鏈與加密貨幣事務國務部長Bilal Bin Saqib，以及日本Diamond Hands共同創辦人Koji Higashi。正如BTC Inc.行政總裁Brandon Green形容，這場盛會正是「東西方共同書寫比特幣下一篇章」的絕佳場合。

主辦方背景實力雄厚

BTC Inc.是全球領先的比特幣媒體企業，旗下業務涵蓋Bitcoin Magazine、Bitcoin Conference及Bitcoin for Corporations。透過旗下媒體、活動及教育平台，BTC Inc.為個人、機構及企業提供可信賴的新聞、研究與體驗，推動比特幣的全球普及。

BTC Inc.是Nakamoto Inc.（納斯達克股票代碼：NAKA）旗下子公司；Nakamoto Inc.為一家上市比特幣公司，擁有並運營全球比特幣原生企業組合。

Bitcoin Asia 2026 現場匯聚全球頂尖展商與豐富產業內容，即日起憑《香港01》專屬優惠碼『HK01』購票，即可把握機會入場取經，獲益良多。

歡迎各界購票入場支持盛會

香港作為國際金融中心，近年積極發展成為亞洲數位資產樞紐。早於2024年 4月，香港已成為亞洲首批獲准比特幣與以太坊現貨ETF的司法管轄區之一。在2025年5月，香港立法會三讀通過《穩定幣條例》，並於同年8月1日正式生效，標誌著香港邁向國際虛擬資產樞紐的重要一步。加上香港金融管理局（HKMA）與證券及期貨事務監察委員會（SFC）持續透過試點計畫推動Web3 發展，Bitcoin Asia 2026的舉辦，無疑將進一步加速比特幣的日常應用與經濟普及化。

把握機會立即購票

這場亞洲最大規模的比特幣年度盛會絕對不容錯過！《香港01》專屬優惠碼「HK01」現已生效，誠邀各界人士踴躍參與。讀者現凡於網上購票，在結帳時透過以下專屬連結並輸入優惠碼，即可享有9折優惠。立即行動，與全球頂尖人才共同見證比特幣的未來！

《香港01》專屬9折優惠碼：https://tickets.b.tc/event/bitcoin-asia-2026?promoCodeTask=apply&promoCodeInput=HK01 (付款時輸入：HK01)

活動詳情︰

《Bitcoin Asia 2026》

日期︰2026年8月27日至28日

地點︰香港會議展覽中心（HKCEC）， Hall 1A & 1B}

時間︰08:30 – 17:00

主辦單位︰BTC Inc.

《香港01》專屬9折優惠碼：https://tickets.b.tc/event/bitcoin-asia-2026?promoCodeTask=apply&promoCodeInput=HK01 (付款時輸入：HK01)

(資料及相片由客戶提供)