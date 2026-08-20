快手CFO金秉︰二季度自由現金流為正　下半年目標繼續保持

在快手2026年第二季度業績電話會上，快手CFO金秉表示，公司二季度自由現金流為正，目標是下半年繼續維持集團層面的自由現金流為正。

金秉表示，可靈AI完成獨立融資後，將在現金流支出上採用更加靈活的形式，包括通過租賃等方式解決更多算力需求，進一步優化資金配置，在一定程度上改善集團整體現金流情況。在現金管理與資本開支方面，快手將繼續堅持穩健的財務策略。按照執行節奏，公司大部分資本開支已經在上半年集中落地。

截至2026年6月30日，快手現金及現金等價物、定期存款、金融資產和受限制現金等可利用資金合計達到1213億元，二季度經營活動所得現金淨額達到59億元。

股東回報方面，2026年以來，快手累計完成約20億港元股份回購及30億港元現金分紅，股東回報總額已接近去年全年水平。金秉表示，在堅定推進AI戰略投入的同時，公司仍實現了股東回報力度的穩步提升，預計2026年全年股東回報總額將超過去年。

金秉表示，在全力擁抱AI時代的同時，快手將持續築牢財務安全底線，以審慎的財務紀律降本增效，保持充裕、健康的現金儲備，在業務擴張與股東回報之間實現良性平衡，為長期高質量增長奠定基礎。