美聯儲會議紀要︰多名官員認為必要時可能需要加息

美聯儲會議紀要顯示，數名官員上個月傾向於加息，而許多官員表示，如果通脹未能下降，貨幣政策就有必要進一步收緊。不過，在7月會議上，不確定性仍然嚴重影響着美聯儲官員的判斷。

會議紀要顯示：「關於貨幣政策前景，與會者重申，他們對未來數據的解讀將是政策討論中的關鍵組成部分。」FOMC在7月以9比3的投票結果決定，將基準利率維持在3.5%至3.75%的區間。洛根、哈馬克和卡什卡利投下反對票，主張將利率上調25個基點。另外兩名7月沒有投票權的地區聯儲主席——施密德和穆薩勒姆——此後也表示，如果當時擁有投票權，他們將支持在該次會議上加息。

美聯儲會議紀要，伊朗戰爭升級給通脹前景「蒙上陰影」。（Reuters）

伊朗戰爭升級給通脹前景「蒙上陰影」

7月會議上的大部分政策討論都圍繞對未來通脹走勢的不同判斷展開。會議紀要稱：「大多數與會者預計，隨着關稅和此前能源價格上漲的影響逐漸消退，通脹將在今年剩餘時間裏逐步回落，但許多與會者指出，通脹持續處於較高水平的可能性仍然存在。」

美聯儲會議紀要亦顯示，美聯儲官員認為通脹前景「高度不確定」，而伊朗戰爭再度升級則「給通脹前景蒙上了陰影」。官員們認為，勞動力市場保持穩定，勞動力需求與供給處於平衡狀態。在會後聲明中，官員們幾乎完全沿用了6月聲明中的措辭，再次重申了「實現價格穩定」的承諾。他們同時繼續將經濟增長形容為「穩健」，並指出資本投資和生產率增速均表現強勁。

7月的投票標誌着美聯儲在2025年末連續三次降息後，連續第五次選擇維持利率不變。