恒生升級家庭理財規劃平台　支援11種外幣　靈活部署海外人生規劃

為子女籌備海外升學基金，或為未來海外生活作財務準備，是不少香港家庭的奮鬥目標。然而，面對通脹及外幣匯率波動，單靠儲蓄往往難以達標。針對家庭的理財痛點，理財方案需能量化目標且反映進度。恒生銀行早前全面升級其「財富規劃系統」，其家庭理財規劃工具「Goal Planner」不單支援11種外幣的目標規劃，更強化資產組合分析工具，助客戶策劃更具體及切實可行的理財計劃。



三大分層理財策略 全面涵蓋年輕、中產至高淨值客群

恒生銀行按客戶不同人生階段與理財需求，務求讓每位客戶均獲適切的財富管理服務。當中包括：

•「優進理財」: 備有多元日常理財及低門檻投資產品

•「優越理財」: 專注家庭理財及設有專屬客戶經理

•「優越私人理財」: 由精英團隊支援財富管理方案

升級理財規劃平台 客戶可設立高達13個專屬財務目標 滿足不同理財需求

恒生全新升級的「財富規劃系統」，進一步完善家庭理財規劃流程。客戶現可設立最多13個理財目標，例如子女教育目標等，更可就每個目標附上專屬名稱。值得注意的是，最新升級版本的財富預測模型更支援11種外幣，能更有彈性部署未來外幣開支，尤其適合有子女於海外升學或計劃海外置業的家庭。

根據恒生內部2025年的數據顯示，近8成用戶曾使用「財富規劃系統」設立目標並進行規劃，其後續進行交易的機率更是同類客群的兩倍，反映平台能推動客戶落實理財計劃。

結合屢獲殊榮^分析工具 提供「資金缺口與回報要求」運算

為更精準規劃未來，客戶可把設立於「財富規劃系統」的目標，綁定至「個人綜合戶口」或多個附加「Family+戶口」，以主動追蹤進度。系統不但能找出資金缺口，更新增「所需回報分析」功能，推算在指定時間內達成目標所需的「年化資產組合回報率」。配合屢獲殊榮的「Wealth Master」資產組合分析工具，平台的評估能力已擴展至多元資產組合分析。透過歷史情境分析及回溯測試，客戶可在不同市場環境下模擬其整體資產配置的增長表現，從而評估達到目標的所需回報率，以作出更明智的理財決策，不再「靠估」。

打通線上線下理財體驗 推動家庭及早規劃未來

恒生致力開通線上線下的財富管理體驗。升級後的「Goal Planner」功能支援手機應用程式與分行跨渠道無縫銜接，客戶可在手機隨時隨地檢視於分行設立的目標，更可建立新目標及追蹤進度。

為鼓勵客戶及早展開規劃，恒生推出「家庭理財規劃大抽獎」，由即日至9月30日期間，優越私人理財及優越理財客戶透過「Goal Planner」設立全新理財目標及成功綁定至附加Family+戶口，並完成其他指定要求 ，即有機會贏取價值高達港幣40,000元的家庭度假體驗或其他豐富獎品。

了解更多︰hangseng.com/invpromotion

*投資涉及風險，優惠附帶條款

^ Wealth Master曾榮獲FinanceAsia Awards 2025 – Best Strategic Initiative – Banks | Domestic 獎項；The Digital Banker – Global Mass Affluent Wealth Awards 2026 – Best Portfolio Construction & Rebalancing Engine

（資料由客戶提供）