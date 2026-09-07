對餐飲業充滿信心　茶記老闆5年開7店　大新銀行全面支援中小企

香港營商環境充滿挑戰，中小企除面對高昂營運成本，同時要應付資金周轉壓力。一個能提供貼心可靠服務的銀行伙伴，往往是最重要的後盾。2021年，從事餐飲業超過20年的李先生毅然創業，於土瓜灣開立自家港式茶餐廳品牌《茶舍》，5年內共開設7間《茶舍》分店及1間《Basecamp》café。在成功創業背後，同樣經歷資金周轉等營運問題，慶幸於開業初期獲得大新銀行「328營商理財」提供協助，並進而順利擴展業務版圖。



《茶舍》老闆李先生2021年於土瓜灣經營第一間自家港式茶餐廳，憑著港味深受大眾歡迎，5年內迅速拓展生意至7間分店。

《茶舍》宗旨：以家為本，傳遞地道溫暖港味

「茶餐廳」是香港獨有的飲食文化，雖然近年餐飲業不景氣，但所謂有危就有機，逆市都可以是創業好時機。從事餐飲業超過20年的李先生，憑著對「茶餐廳」的熱誠 ，2021年毅然由打工仔變老闆，於土瓜灣創立第一間自家港式茶餐廳《茶舍》，主打年輕人市場。「茶餐廳是香港人的一種生活方式和集體記憶。出餐速度快、餐種多、價格親民，正好符合香港人『快、靚、正』要求，旅客都愛特意到茶餐廳感受最地道的香港滋味。」李先生稱。《茶舍》能於5年內迅速拓展生意至7間分店，李先生一直秉持「茶是山之味，舍是家之道」的理念，為客人提供賓至如歸的服務，給客人「家」 的感覺。

然而，投資茶餐廳的成本不低，李先生在開店初期亦遇到資金難題 ︰「由食材、廚房設備、人手到租金，每一樣都是成本及壓力。例如食材的來貨價有加無減，食物品質又要每日把關。至於設備方面，器材成本高，損壞又要找人維修。人手短缺更加是餐飲業常見問題，好員工難請又難留；再加上租金昂貴，現金流壓力好大，不容易解決。」 李先生續稱。

投資茶餐廳成本不低，創業初期李先生都同樣遇到資金難題，幸好當時獲大新銀行提供適合的理財方案，解決資金問題。

選擇大新銀行全因本地品牌有保證

面對開店初期的資金周轉壓力，當時李先生向大新銀行尋求建議，很快便獲得相應的支援︰「當公司遇到資金周轉困難時，大新銀行總是非常主動地提供協助，積極提出靈活貸款方案，幫我們化解資金難題。」而李先生選擇大新銀行，其實也是一個對本地品牌的支持及信任。「我覺得大新銀行和我們《茶舍》一樣，都是土生土長的本地品牌，同樣堅持用心服務香港人。大家的企業理念一致，服務也很懂得變通。此外，大新銀行擁有完善的分行網絡， 大多鄰近《茶舍》的分店，非常方便。好像大新銀行在馬鞍山廣場的分行，離我們店面非常近，平時同事過去辦理存款，全程只要10到15分鐘就能搞定！」

除了資金方面全面提供協助之外，李先生亦很欣賞大新銀行其他營商理財服務︰「我們平時大部分的食材和生財工具都需要外出採購，大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡不僅讓我們進行付款時更方便，而且有現金回贈優惠，感覺就像每次購物都有額外折扣一樣，十分划算！ 」

李先生欣賞大新銀行為中小企提供貼心服務，一方面可以手機網上靈活處理資金問題，另一方面大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡的現金回贈優惠，更方便採購付款。

李先生欣賞大新銀行員工人性化

對經營生意的老闆來說，找到一間理想的銀行就像是找到一個可靠的合作夥伴。李先生認為銀行的角色不只是存錢那麼簡單，更重要的是能讓生意運作得更順暢、快速及穩定。「大新銀行與《茶舍》一直都是互相扶持、共同成長的同行者，在《茶舍》不斷擴大生意版圖的過程中，他們絕對是不可或缺的一員。」李先生說。

講到與合作期間最難忘的事，李先生讚賞大新銀行的員工會站在顧客的角度思考︰「職員非常主動且靈活地提供協助，量身打造最貼合我們需要的貸款方案，讓我們在前線全力發展業務時少了一份後顧之憂。我們未來計劃持續發展分店網絡並積極開拓新品牌，以迎合不同顧客的品味進一步擴大巿場。在這條繼續邁向未來的路上，相信大新銀行依然會是我們最堅實的後盾！」李先生續稱。

李先生大讚大新銀行有完善分行網絡，部份分行位置更跟《茶舍》分店非常接近，方便同事處理公司銀行事務。

結語︰「328營商理財」開戶及港元活期存款優惠詳情

大新銀行植根香港近80年，於本地設有完善分行網絡及專為中小企而設的 「328營商理財中心」，方便客戶辦理開戶及處理日常理財，透過客戶服務團隊為中小企提供專業而貼心的支援。加上全面而高效的數碼銀行服務，無論線上線下都靈活配合中小企每個階段的營商需要。

大新銀行專為服務中小企而設的「328營商理財中心」，無論線上線下都靈活配合中小企營商需要。

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