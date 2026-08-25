日清食品中期盈利升12%　收入增長近3%

日清食品(1475)公布截至6月底止中期業績，股東應佔溢利1.75億元，按年增長11.6%。每股基本盈利16.79仙，不派中期息。

期內，收入20.71億元，按年上升2.82%。其中，來自香港及其他地區業務的收入為7.94億元，按年增加0.2%，主要由於香港市場即食麵業務持續穩健表現以及其他地區需求增加。至於內地業務，收入增加4.5%至12.78億元，主要由於即食麵銷量增加及外幣換算的正向影響。

上半年，毛利率35.3%，按年上升1.7個百分點，主要由於核心即食麵等高利潤業務持續擴張、有效執行原材料採購策略，有助緩解原材料價格波動的影響，並提高生產效率。

展望未來，日清食品指出，儘管外圍不確定因素持續存在，預期經濟前景將受惠於政府提升香港經濟實力與競爭力、多元化市場與增長動力，以及推動創新、科技及人才發展的相關措施。公司將持續透過推出口味卓越及優質配料的產品，奉行高端化策略；同時進一步拓展產品組合，以迎合不斷演變的消費者偏好，拓闊收入基礎。

公司補充，對各國各區的長期業務發展持謹慎樂觀態度，並持續控制成本及提升營運效率。