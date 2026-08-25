比特幣升穿8萬美元見3個月高　分析師潑冷水︰空頭回補推動

比特幣﹙Bitcoin﹚自5月中旬以來首次升破8萬美元。隨著一系列利好因素提振持續低迷的加密貨幣市場，數十億美元槓桿押注遭到平倉。



周二亞洲交易時段，比特幣一度上漲3%，達到81,258美元，創5月15日以來盤中最高水平。此前截至上周日的七天內，比特幣累計上漲23%，創約三年來最大單周漲幅。不過，比特幣價格仍遠低於10月創下的約12.6萬美元歷史高點。

彭博報道指出，隨著市場再度熱議貶值交易，比特幣重新受到投資者追捧。美國財政部長貝森特上周宣布，美國將擴大國債回購規模，特別是加大長期國債回購力度，以壓低長期利率，這一舉措引發新一輪美元拋售。對此持懷疑態度的人士認為，該計畫進一步證明川普政府尚未準備好削減預算赤字這項艱巨的任務。比特幣最初設計理念是為了規避央行貨幣創造導致的法定貨幣貶值和通貨膨脹。

Bitget Wallet的研究分析師Lacie Zhang向彭博表示，「宏觀環境變得更加有利。美國財政部擴大長期國債回購計畫削弱了美元，並重新提振了比特幣和黃金市場的‘貶值交易’。」

2026年8月20日，美國華盛頓，財長貝森特（Scott Bessent）在白宮向記者發表講話。（Reuters）

比特幣ETF 資金流入強勁

隨著比特幣價格大幅反彈，現貨比特幣交易所交易基金(ETF)上周錄得10個月以來最強勁的單周資金流入。據彭博匯編的數據顯示，13只在美國上市的基金淨吸引資金19.2億美元，創下去年10月初以來最高紀錄。這些基金在8月20日也創下了三個多月以來單日最大資金流入規模，達到6.063億美元。

在貝森特宣布債券回購消息的當天，加密貨幣市場還受到另一利好因素推動。美國總統特朗普會見了行業高管，重新點燃市場對於本屆政府支持加密貨幣發展的樂觀預期。此前市場結構法案Clarity Act未能在參議院8月休會前進入表決程序，立法進程有所放緩。川普敦促參議院通過該法案，預計將在9月中旬再次提交審議。

比特幣價格隨後的飆升令許多交易員措手不及。Coinglass數據顯示，上周整個加密貨幣市場約72億美元槓桿空頭頭寸被平倉。

幾個月來，加密貨幣交易員一直在尋找市場底部。比特幣在2026年大部分時間處於下跌走勢，去年10月創下歷史高點後不久即陷入拋售行情。

不過，市場對本輪反彈仍存疑慮。有分析師認為，近期價格上漲主要由空頭回補推動，意味著需求可能無法持續。