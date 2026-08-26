專家解構增強收益ETF「部署方法」每月派息 期權策略應對不同市況

高息ETF近年大行其，其中Global X ETFs(香港)最新推出全新恒生高股息率增強收益ETF(3555)，以跑贏大市的高息股作底層資產，再配以具彈性的期權金策略，務求爭取比一般高息股ETF更理想的派息，以及較Covered Call ETF更出色的資本增值潛力，望為追求現金流的退休人士或投資者，在不明朗市況下提供相對穩定的派息。



3大收入來源 發揮互補作用

Global X ETFs(香港) ETF業務發展副總裁吳翊婷受訪時表示，該ETF特別之處在於是全球首隻同時投資於恒生高息股率指數，並透過期權金策略增強收益之ETF產品。產品已於8月20日正式於港交所掛牌，每手100股，發行價8元。

據介紹，恒生高股息率增強收益ETF投資至少70%資產淨值於恒生高股息率指數成分股，另外會沽出其名義價值介乎資產淨值的30%至50%。恒指／國指認購期權以收取期權金。並在每週或每月期權做靈活配置。

吳翊婷指出，此ETF有3項收益來源：高息股的股息、期權金及潛在的資本增值，預料在不同的市況下可以發揮互補作用。例如，大市波動之時，股息及期權金有機會帶來收益，而市場處於動力強勁的上升時期，就會是潛在資本增值發力的最佳時機。

波動性較低合追求現金流退休人士

投資高息股或其相關ETF，自然會看重派息表現。恒生高股息率增強收益ETF目標每月派息，除了持股股息之外，還包括了期權金。吳翊婷稱，期權金收入可使整體收益更趨平均，目標每月派息，加上產品波動性相對較低，適合尋求穩定現金流的退休人士，或任何希望提升資產組合利息收入的投資者。

對於派息的取向，Global X ETFs(香港) ETF投資組合管理主管宋紹聰補充指，恒生高股息率增強收益ETF上市初期派息會傾向保守，待後期收入穩定後再視乎情況調整，以避免因市場波動導致派息大幅變動。

跟Covered Call ETF一樣，恒生高股息率增強收益ETF同樣會採取沽出認購期權的策略，只是比例上前者會高達100%，而新產品就只會介乎名義價值資產淨值的30%至50%。

宋紹聰表示，基於沽售認購期權比例上的差別，恒生高股息率增強收益ETF的期權金收益確實會低於Covered Call ETF，不過卻可因此保留了更高的彈性與靈活性去應付不同的股市市況與周期。譬如，橫行市況可以上調沽出認購期權的比例去取得較高的期權金收入；處於升浪之中，就可以下調相關比例以減少「封頂效應」，爭取更大的資本增值。

高息股抗跌力較高 期權金加強緩衝

事實上，由於該ETF底層仍為股票資產，倘市場大幅調整時基金價格仍會受到影響，但產品設計能提供了一些緩衝。吳翊婷舉例稱，期權金除了可以為投資者帶來較穩定的現金流，也可以是跌市的部份緩衝。與此同時，新ETF追投資於高息股本身已是抗跌力較高的一籃子優質股。截至6月底為止，恒生高股息率指數在過去10年，平均每年跑贏恒指達5.3%。所以，在股市的下跌周期中，高息股本身已具有一定的防守性，再疊加期權金收入，相信抗跌表現會較追蹤同類高息股資產的ETF優勝。

另一邊廂，在大牛市中，因部分上升潛力被沽出的Call Option限制，基金可能跑輸純粹持有高股息指數。但宋紹聰稱，處於升浪之中，就可以下調相關比例以減少「封頂效應」，爭取更大的資本增值。即便是橫行市況，可以上調沽出認購期權的比例去取得較高的期權金收入；

包括息口走向在內，市場不確定因素增加，大市走勢更難預測。他補充，市場智慧告訴投資者，在市場能見度低的時候，不妨選擇能見度高的投資項目，高息股正是其中之一：「上市公司以派息的方法去展現財務實力，並能撐過整個周期，其實就是高能見度的證明。」

未來資產環球投資（香港）有限公司聯席行政總裁兼首席投資官 – ETF 霍浩華（左）及未來資產環球投資（香港）有限公司聯席行政總裁兼首席營運總監金炳夏（右）