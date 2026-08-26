富衛集團稅後淨利潤增至1.72億美元　新業務價值升25%

李澤楷旗下的富衛集團(1828)公布中期業績，截至2026年6月30日止六個月，新增業務銷售額按年化新保費計算，較去年同期上升7%至13.5億美元。新業務合約服務邊際為9.96億美元，按年增長25%。稅後營運利潤上升20%至2.98億美元。香港特別行政區和澳門特別行政區、泰國和柬埔寨、日本以及拓展市場四個報告分部皆為集團帶來正面貢獻。稅後淨利潤達1.72億美元，約為去年同期的3倍，並再創新高。

股東價值創造指標持續向好，與2025年12月31日相比，綜合有形權益上升5%至88.3億美元，集團內涵價值增長5%至69.5億美元。日本採用經濟價值基礎償付能力監管制度後，集團的償付能力比率維持於203%。

集團於5月宣佈一項高淨值業務的重要人事任命。該業務專注服務環球高淨值保險市場，提供多元化資產配置、財富管理及傳承規劃方案。集團於7月獲得有關人工智能系統開發、採購、部署及使用的全球認可認證，反映富衛集團在人工智能管治及負責任應用方面日趨成熟，並取得國際標準化組織/國際電工委員會的IS0/IEC 42001標準認證。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示:「富衛集團上市後首個完整年度表現強勁。我們再次展現了持續推動業務增長的能力，並在擴大利潤率的同時，將增長轉化為更高的盈利。這有賴於我們過去13年建立的多元化地域佈局、多渠道分銷模式及資本結構，令富衛集團具備有利條件把握未來發展機遇。」

富衛績後升逾3%，報30.12元。