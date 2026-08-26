貝森特購債救市　其師父發文狠批　事後認搵AI助寫文︰我以此為榮

30年期美國國債殖利率達到2008至2009年全球金融危機前以來的最高水平，美國財長貝森特(Scott Bessent)上周拋出震撼市場的支撐美債計畫，將長天期美債回購規模至少增加一倍，以壓低政府長期借貸成本。不過，該措施惹來不少批評，包括貝桑(Scott Bessent)的舊上司兼師父、華爾街傳奇投資大師德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)。



貝森特購債救市，遭其師父發文狠批。（Reuters）

籲勿違背基本面

德魯肯米勒日前在《華爾街日報》發表一篇題為《讓債市說話》的評論文章，認為財政部試圖通過金融手段壓低利率注定徒勞無功。他在文章中稱，「政府若違背基本面去捍衛價格，結果終將失敗。」

在他看來，這裡的基本面因素明顯包括不可持續的財政政策，應該讓債券市場發聲，「然後去採取唯一能夠持續壓低長期殖利率的措施：解決基本赤字問題。通過收入審查、指數化調整以及分階段實施的資格標準改革，循序漸進、誠實守信地改革福利制度，在幾十年的時間裡逐步推進，這樣才能讓幾代人共同分擔負擔，而不是全部壓在最年輕的一代身上。」

德魯肯米勒認為，政府若違背基本面去捍衛價格，結果終將失敗。（Reuters）

自豪能夠運用AI

批評夠狠，不過德魯肯米勒最新承認，他使用人工智能(AI)工具協助撰寫該篇評論文章，但就稱自己一點不感到尷尬，更以使用AI為榮。

德魯肯米勒指，文章內容全是他的想法， 過去逾15年都有發表相關觀點，「我是否想成為好的作者？當然想，可惜我不是......這也是我由英文系轉去經濟系的原因！」

另一邊廂，《華爾街日報》評論版主編在聲明回應指，對該報來說，關鍵在於所發表的投稿文章是否反映了作者的原創觀點，以及作者是否具備發表該觀點的資格和聲譽。就德魯肯米勒而言，《華爾街日報》與他保持著多年的合作關係，沒有人會懷疑他的評論文章是他的真實想法。該報補充，AI已成為現代生活的一部分。

德魯肯米勒曾是金融大鱷索羅斯旗下量子基金的首席投資長，他是1992年基金狙擊英鎊的謀臣。20世紀90年代，德魯肯米勒曾是貝森特在索羅斯基金管理公司的上司。