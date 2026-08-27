Webull HK搶灘攻AI　發布全新Vega AI　引領智能投資新紀元

人工智能浪潮席捲金融業，香港領先券商 Webull HK於8月25日推出全新AI品牌「Vega AI」，以AI輔助廣大投資者決策，同時亦標誌著Webull HK在人工智能領域的戰略佈局邁向新紀元。Webull HK 行政總裁王海琛表示，是次「Vega AI」發布，正式將公司從「真0收費」的價格策略，升級至AI驅動的智能投資平台，為零售投資者帶來更智能、直觀及個人化的投資體驗。



Webull HK行政總裁王海琛先生在發佈會上宣佈，Webull HK從「真0收費」的價格策略升級至AI驅動的智能投資平台。

Vega AI：三大真實場景 顛覆傳統投資模式

Vega AI 將市場分析、企業研究、個人化策略及「一鍵交易」連接至同一流程，讓用戶將可由發掘機會、理解分析邏輯，到確認配置及執行交易均可在平台內完成。

傳統投資工具的局限在於「功能表層化、缺乏深度」、「脫離真實交易場景」以及「缺少完整的投資邏輯」。Webull美國及香港地區AI產品負責人梁瀟表示，Vega AI正是為了解決這些痛點而生，定位為個人投資者的「全天候、專業級」專屬投資助手。產品圍繞三大真實場景構建：

場景一：個股深度解讀

對於缺乏分析經驗的投資新手，面對陌生個股往往無從入手。Vega AI的「個股每日Vega AI簡報」從三大維度快速掌握個股表現，包括直觀定性市場多空傾向、行情表現及技術信號。用戶更可即時進行多維分析，支持深度研究。值得一提的是，Vega AI專為香港用戶量身打造，支援廣東話即時深度互動，讓本地投資者能以最熟悉的語言獲取投資洞察。

場景二：智能解讀企業財報

財報前後資訊繁雜，投資者往往看不懂業績，或識別市場雜音。Vega AI在業績公布前鎖定焦點內容，針對上市公司的財報前瞻，清晰列出交付動能與營收增長、利潤率走勢、營運費用管理等關鍵觀察點。分析過程更可即時聯動查詢股價、漲跌幅、市值等指標，真正做到「少讀報告，多理解企業」。

場景三：個人化AI交易策略

如何結合自己的風格，搭建適配自己的交易策略？Vega AI讓用戶「從想法到交易策略只需一句話」。例如，用戶只需輸入「幫我構建一個科技相關同時平衡的策略」，系統便會根據用戶的風險和交易偏好，生成個人化的「科技平衡成長策略」。更重要的是，同一個想法，每個人都會得到不同答案——穩健收益型與進取成長型用戶的配置截然不同。Vega AI不只告訴你方向，更告訴你「為什麼」，從投資想法到一鍵下單（One-tap Investing），實現從專業配置到專屬配置的跨越。

Webull HK正式推出Vega AI，現場展示「個股深度解讀」、「智能解讀企業財報」及「個人化AI交易策略」三大應用場景，專為香港用戶量身打造。

王海琛指出，Webull HK不僅是香港的券商，更是連接全球多個市場的投資平台。今年Webull HK將會成為Webull全球支持最多交易品類的子公司。繼美股、港股、A股、日股之後，Webull HK即將上線韓國股票交易，一個帳戶即可投資五大市場。另外，加拿大市場已在路線圖上，待時機成熟後推出。

他強調，「專業」是Webull HK一直以來的堅持，以專業產品研發與技術能力為核心，提供穩定高效的交易基建。「今日推出Vega AI意味Webull HK正從『低成本交易平台』邁向『智能投資平台』，讓算力及價格打造成為券商的基礎能力。」

Webull HK首席營運官馬鈺清表示，從專業交易到智能投資，Webull HK正以Vega AI重新定義零售投資者的投資體驗。「我們的Vega AI特意為香港市場做了很多本地化的訓練，例如它能理解香港的語言、投資術語。同時，我們在合規、安全性、用戶體驗上加入考量，幫助用戶提高投資效率。在這個AI顛覆投資的時代，Webull始終相信 AI是助手，而主角始終是投資者自己。」

未來，Vega AI將沿兩大方向持續發展：一方面深化對美股期權等主要交易產品的AI支援，進一步覆蓋交易前、交易期間及交易後的完整流程；另一方面透過 MCP開放架構，連接AI算力、量化模型及數據服務，與市場參與者共同建立更開放的智能投資生態。

專家研討會：AI是助手還是主角？

同場，發佈會設有專家研討會環節，主題為「AI顛覆投資，是助手還是主角？」。除了Webull HK首席營運官馬鈺清之外，參與討論的嘉賓包括納斯達克數據業務中國及新加坡地區董事總經理Anny Liu、香港交易所市場科高級副總裁黃集恩，以及香港經濟日報集團執行董事以及經濟通副董事總經理婁志明。研討會從不同角度探討AI在投資應用的實際價值、落地挑戰及未來發展。

（左起）資深財經及股市節目主持人范巧茹、香港交易所市場科高級副總裁黃集恩、Webull HK首席營運官馬鈺清、納斯達克數據業務中國及新加坡地區董事總經理Anny Liu，以及香港經濟日報集團執行董事以及經濟通副董事總經理婁志明，在專家研討會上探討AI在投資應用的實際價值、落地挑戰及未來發展。

現場AI體驗區：寓教於樂的AI體驗

同場設有AI體驗區，可親身感受Vega AI的實際應用。體驗區設有三部50吋直立互動機，探索Vega AI的功能、產品內容及操作體驗。同場亦設有「體感賽車遊戲機」、「反應接棒遊戲」、「夾公仔機 × Vega AI」，讓參加者以輕鬆有趣的方式感受投資決策與速度、判斷的關聯。

（資料及相片由客戶提供）