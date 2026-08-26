羅兵咸永道國際申請剔出恒大索償案被告　遭高院駁回

中國恒大(3333)清盤人早前入稟，向羅兵咸永道(PwC)三間關聯公司，就其審計疏忽入稟索償570億元(人民幣‧下同)。其中羅兵咸永道國際(PwC International Limited)之後申請將自身從被告名單中剔除，惟今日遭高等法院駁回。



周三下達的判決顯示，高等法院暫委法官馮柏棟表示，普華永道國際為支持其退出本案主張所提交的證據「並不充分且不令人滿意」。

恒大清盤人為Alvarez & Marsal (A&M) 的黃詠詩 (Tiffany Wong) 和杜艾迪 (Eddie Middleton) ，他們較早前入稟香港法院，向香港的羅兵咸永道（Pwc HK）、內地的普華永道中天（PwC China ）以及羅兵咸的國際有限責任合伙人公司 PwC International Limited (PwC IL)提出索償。

外電分析指出，這項裁決意義重大，因為它意味著一家國際機構可能無法在香港會計欺詐案中撇清自己與本地分支行為的關係。這也可能為其他清盤人在追究本地審計機構責任時擴大訴訟範圍提供參考。

恒大清盤人回應稱，歡迎法院駁回羅兵咸永道國際要求剔除針對其提出的索償的申請。 該決定並未就相關訴訟作出最終裁定，相關訴訟將由法院適時裁決。清盤人將繼續履行其職責，調查導致中國恒大集團清盤的原因，並為債權人的利益尋求追償。「鑑於此案已進入法律程序，我們不作進一步評論。」