HKTVmall｜中期虧損擴逾2倍　價格戰難但必須　科學項目續燒錢

HKTVmall母企香港科技探索（1137）公布，公佈截至2026年6月30日止中期業績，期內淨虧損顯著擴大至7,806萬元，去年同期虧損為2,320萬元。經調整EBITDA更由盈轉虧，錄得負620萬元，去年同期為正4,810萬元。不派中期息。



發動價格戰搶市佔

期內，營業額20.45億元，按年升8.31%。集團訂單總商品交易額按年增長6.9%至44.7億元。其中，香港電子商貿業務（主要為HKTVmall）GMV增長5.8%至42.32億元，獨立客戶數量增加10.2%至132.1萬名。然而，香港電子商貿業務的經調整EBITDA大幅下滑至9,770萬元，去年同期為1.61億元，跌幅近四成。

集團於今年4月底起推出「八五折優惠活動」，於指定週末及公眾假期為超市、個人護理等類別提供折扣。

集團主席麥永森及副主席王維基在致股東函中表示在業績報告中指出，面對四方八面的折扣及減價，若果只顧盈利而採取保守策略，就會令HKTVmall這個商場的生意減少，所以，必須主動出擊，參與甚至帶領減價熱潮，連鎖超市做八八折，HKTVmall就做八五折，希望於折扣日帶動生意上升，彌補對利潤的影響，做到薄利多銷。為應對這個挑戰，集團必須盡快提升HKTVmall的超市市場佔有率，目標是由現時約10%進一步擴大至15%至20%，「減價戰雖然難，是我們在無其他選擇下必須走的路。」

集團主席麥永森及副主席王維基在致股東函中表示在業績報告中指出，面對四方八面的折扣及減價，若果只顧盈利而採取保守策略，就會令HKTVmall這個商場的生意減少。(資料圖片)

明年香港開首間自動零售店

新探索及科技業務方面，期內GMV按年增長45.6%至2.37億元，經調整EBITDA虧損收窄至7,340萬元，去年同期虧損9,850萬元。虧損減少主要由於街市即日餸業務效率提升，以及Everuts及英國業務於期內停止營運。

集團表示，英國全自動零售商店及系統已完成技術測試，相關應用程式及店舖已停止運作。集團將繼續投資相關技術，目標於2027年年底前在香港開設首間全自動零售商店。

生命科學項目續燒錢

值得留意的是，集團上次業績披露的其跨界投資的生命科學與科技項目，內容涉及動物「頭身分離」實驗，是次業績完全未有披露具體實驗內容或研究方向。報告中新探索業務中包含「生命科學項目」，期內錄得經調整EBITDA虧損約890萬元（去年同期虧損800萬元），僅將該項目列為新探索方向之一。

集團大幅增加市場推廣投資，市場推廣、宣傳及O2O門市市場推廣開支總額於上半年急增至1.85億元，去年同期僅為8,110萬元。﹙李澤彤攝﹚

市場推廣開支急增 配送成本改善

為應對競爭，集團稱，大幅增加市場推廣投資。市場推廣、宣傳及O2O門市市場推廣開支總額於上半年急增至1.85億元，去年同期僅為8,110萬元，佔已完成訂單GMV比例由2.1%升至4.4%。當中包括推廣優惠券、Mall Dollar回贈及個人化定價計劃折扣等，合共3,640萬元。

儘管推廣開支急增，配送成本佔已完成訂單GMV比例由去年同期的13.1%改善至12.6%，反映營運槓桿及效率提升。集團O2O自取點總數於6月增至489個，較去年同期的287個大幅增加。

於2026年6月30日，集團現金及流動資金淨額為4.78億元，資產負債表維持穩健。集團期內資本開支為5,590萬元，主要用於配送基礎設施投資。